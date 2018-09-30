Три сериала, которые можно посмотреть за один вечер

Осень уже вступила в свои права: на улице холодно, часто моросит дождь. Из дома выбираться совсем не хочется. А значит, наступило время просмотра сериалов, на которые раньше никак не хватало времени.

В нашей сегодняшней подборке — телефильмы, которые легко можно посмотреть за один вечер.

“Патрик Мелроуз”

Этот сериал стоит посмотреть уже из-за участия в нем Бенедикта Камбербэтча . Но кроме талантливого актера сериал еще имеет весьма интересный и лихо закрученный сюжет. Всего пять серий раскроют все тайны жизни наследника богатого семейства, который пытается справиться с наркотической и алкогольной зависимостью, вынужденно обращаясь к своему прошлому.

“Большая маленькая ложь”

Семь серий подряд режиссер сериала рассказывает, казалось бы, обычные истории нескольких людей. Правда, люди эти так или иначе причастны к совершенному на балу убийству. До последнего момента сюжет держит зрителей в напряжении: неизвестно не только имя убийцы, но даже и то, кто является жертвой.

“Острые предметы”

Произведение писательницы Гиллиан Флинн «уместили» в восемь серий телефильма, повествующего о девушке-репортере, которая приезжает в родной город, чтобы написать статью о страшных убийствах детей. Но привычная работа оборачивается для Камиллы Прикер множеством проблем.