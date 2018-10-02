Упыри, утопленники и педагоги — 5 самых ярких сериалов фестиваля «Пилот»

90-е. Весело и громко

Вампиры средней полосы

Ворона

Доктор Преображенский

Учителя К отечественному сериалостроению многие относятся свысока: мол, что хорошего в бесконечных «Мухтарах» да «Глухарях»? То ли дело «Игра престолов»! (Или хотя бы «Мир Дикого Запада»). Тем не менее, одними «Играми» сыт не будешь, а кое-какие интересные идеи начинают появляться и у нас. Тому доказательство — недавний фестиваль телесериалов «Пилот», проходивший в Иванове. С самыми яркими проектами этого смотра Киноафиша.инфо решила вас познакомить.

90-е. Весело и громко

Женька хотела бы петь эстрадные шлягеры, но вынуждена зубрить оперные арии. (Впрочем, от такой напасти судьба ее скоро избавит: несостоявшуюся Мадонну из музыкалки не сегодня-завтра турнут). Вася и Паша мечтают наяривать рок, но вынуждены драть глотку на рынке, продавая последнюю ценность — гитару. Барабанщик Боб просто хотел бы поесть. А профессор Птицын (клавишник) хотел бы немного денег (сколько ж можно нищебродствовать на профессорскую зарплату). И все они встретятся в кабаке, дабы пугать посетителей звуками «Ace of base», играя, как хочет хозяин — весело и громко.

90-е у нас постоянно в тренде, и мода на них с каждым годом только растет. Да, мир изменился, но те, кому сегодня за сорок, до сих пор рыдают по кабакам под «Дым сигарет с ментолом» и увлеченно прыгают и машут конечностями, как только диджей включает «Белые розы». Поэтому сериал о мытарствах музыкантов из 90-х без внимания не останется. К тому же, сделан он не только «громко и весело», но еще и на совесть: время в кадре узнаваемо, причем и по атмосфере, и по мелким деталям. Кстати, именно этот проект стал победителем фестиваля: пилот, снятый Михаилом Поляковым , получил, во-первых, Гран-при, а во-вторых, приз за лучшую режиссуру.

Вампиры средней полосы

Вы удивитесь, но Смоленск — новая столица вампиров. Глотнуть горячей человеческой кровушки тут готов каждый второй. Тем не менее, слухи о кровожадности упырей сильно преувеличены — людей они не убивают из принципа. Никогда. Поэтому когда в лесной глухомани полицейские нашли два трупа (в которых не было ни капли крови), то стало ясно, что что-то пошло не так…

«Вампиры средней полосы» — это самое безбашенное хулиганство, которое только можно представить. Я бы не стала называть его пародией, хотя пародийных стрел в нем хватает (и направлены они не только на братьев наших клыкастых (то есть на «вампириаду»), но и на «ментовские» сериалы. Тем не менее, это вполне самостоятельный проект — остроумный и актуальный. В главной роли здесь Юрий Стоянов — эдакий добрый дедушка, глава клана, добрейшей души вампир, готовый порвать в клочья любого, кто обидит его семью. Кстати, он получил на фестивале «Пилот» приз за лучшую мужскую роль. А точить клыки «Вампиры» собираются на телеканале «Супер».

Ворона

В тихом омуте водятся не только черти — там много чего интересного найти можно. Следователь Воронцова (она же Ворона) нашла в таком омуте свою «пропажу»: исчезнувшего фотографа, объявленного женой в розыск, которого она (Воронцова) вовсе не собиралась искать. Не собиралась, потому что пару раз до этого фотограф уже пропадал (например, в прошлом году «потеряшка» был обнаружен под пальмой с грудастой моделькой). Однако в этот раз бедолаге не повезло: он оказался в омуте, а на груди его кто-то нацарапал словечко «шлюха»…

Казалось бы: «ментовские» сериалы — не та тема, где можно откопать что-то новое. За последние лет двадцать эту «поляну» истоптали вдоль и поперек. Тем не менее, Валерий Тодоровский (а именно он является продюсером проекта) привел на НТВ героиню, которая может встать вровень с Настей Каменской (которую продюсировал тоже он). Неуживчивая Воронцова ( Елизавета Боярская ), обыденная и непостижимая одновременно, является центром сериала, его главной интригой. Плюс драйв, плюс отлично прописанная детективная составляющая, плюс будни районного отделения. Кстати, с первых же кадров чувствуется, что авторы смотрели не только «Глухаря» и «Ментовские войны», но и отлично знакомы с зарубежными полицейскими хитами. Что уже само очень здорово и большая редкость.

Доктор Преображенский

Как говаривал Антон Павлович (который Чехов), в человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Но в стране советов женские переживания по поводу первых двух пунктов (о лице и одежде) никогда особо не поощрялись: считалось, что спортсменку и комсомолку превращают в красавицу трудовые подвиги, а не кудри и платья. К тому же строительница коммунизма всегда прекрасна по определению. Поэтому когда в 1966-м хирург Лев Преображенский заявился к партийным боссам с предложением открыть в Москве Институт Красоты (сейчас бы его назвали Институтом пластической хирургии), «вожди» посмотрели на него, то ли как на дебила, то ли как на врага народа…

«Доктор Преображенский» на фестивале «Пилот» в конкурсе не участвовал: он был показан как сериал открытия. Тем не менее, «на орехи» ему все равно досталось: не скажу, что о нем отзывались слишком уж негативно, но претензий хватало. Дело в том, что «Доктор» эксплуатирует прежде всего зрительский интерес к «советскому ретро» (а интерес этот растет с каждым годом), однако каким-то мистическим образом сериал в свою эпоху «не попадает». В кадре нет ощущения времени, да и актеры смотрятся как выходцы из дня сегодняшнего (особенно это касается Петра Скворцова , известного вам по драме «Ученик»). Правда, чисто внешне стилистические «приличия» соблюдены: стилистика сериала приближена к советским фильмам 60-х. (Представляя «Доктора Преображенского» продюсер Александр Акопов даже сказал, что авторы и режиссеры, не стесняясь, копировали картины того периода, а основным ориентиром для них был шедевр Михаила Ромма «Девять дней одного года».)

Как бы то ни было, «Доктор Преображенский» недвусмысленно намекает, что в дальнейшем он может обрасти вторыми и третьими смыслами, а также подняться до экзистенциональных высот. Впрочем, скатиться в очередную мыло-мелодраму ему тоже под силу. И этой-то непредсказуемостью он и интригует. Разгадать же его загадку мы сможем уже через месяц, когда сериал появится на Первом канале.

Учителя

Тяжела и неказиста жизнь простого замминистра! И дело не только в служебных невзгодах, но и в делах семейных. У Сергея ( Владимир Вдовиченков ), крупного босса из Министерства образования , две взрослые дочери и обе с характером. Младшая, Маша ( Ирина Старшенбаум ), демонстративно отказывается от родительских благ и отправляется на барщину в обычную среднюю (очень среднюю!) школу. Старшая, Таня ( Анна Котова ), поступает с точностью до наоборот — благ требует много, и не только с отца, но и со студентов, за что и получает пинок с лестницы, после которого вынуждена отдыхать в реанимации. Сам же папенька запутался в «невестах» и в привилегиях, которых у него много — слишком много….

«Учителя» — сериал, написанный и снятый Ильей Куликовым (сценарист «Полицейского с Рублевки», «Чернобыля», «Пятницкого», «Глухаря» и еще полтора десятка громких (и не очень) проектов). То есть в данном случае мы имеем дело с работой сериального гуру, знающего и свое ремесло, и свою аудиторию.

В «Учителях» Куликов довольно бодро смешивает в одном флаконе мелодраму, «балладу о коррупции» и вариации на тему «успешные тоже плачут». Однако актуален сериал вовсе не из-за этой «смеси», а потому что он ориентирован на проблемы, связанные со школами-институтами, то есть со сферой, которая так или иначе касается всех (ведь «мы все учились понемногу»). И зрители, в общем-то, откликаются: выходя из зала, несколько раз натыкалась на фразу «а, знаешь, Маруся, в нашей школе точно такой же бардак». Кстати, оценить «бардак» можно будет на ТВ-3.