10 неожиданных фактов о сериале «Сплетница»

С тех пор, как мир впервые услышал заветные «XOXO, Gossip Girl», прошло 11 лет, но мы до сих пор с замиранием сердца вспоминаем ссоры и примирения Чака и Блэр, душевные метания «одинокого парня» Дэна Хамфри и нарочито небрежные укладки Серены ван дер Вудсен. В подборке BeautyHack — 10 неожиданных фактов о сериале «Сплетница», из-за которых вам захочется его пересмотреть.

«Школьникам» в сериале на самом деле было больше 20 лет

Блейк Лайвли, сыгравшей Серену ван дер Вудсен, на момент начала съемок было 20 лет, а в финальном сезоне актрисе исполнилось 25. Лейтон Мистер (она же Блэр Уолдорф) была старше коллеги по цеху на год, но все равно отлично вжилась в роль школьницы. Единственным подростком на съемочной площадке была Тейлор Момсен, исполнившая роль Дженни Хамфри, — во время премьеры сериала ей было всего 14 лет.

Блейк Лайвли утвердили на роль еще до кастинга

Команда по подбору актеров прислушалась к мнению поклонников одноименных романов Сесили фон Цизегар. Именно они посчитали, что внешность Блейк Лайвли идеально подходит для роли Серены, а создатель сериала Джош Шварц не стал спорить. Позднее он признался: «На роль Серены мы больше никого не отсматривали. Это должна была быть девушка, по которой сразу видно — она всегда в первом ряду на модном показе». О секретах успеха Блейк Лайвли вы узнаете здесь.

«Сплетница» могла стать фильмом с Линдси Лохан в главной роли

Изначально книги планировали адаптировать под сценарий художественного фильма, а на роль Блэр Уолдорф хотели взять Линдси Лохан. Увы, сценарий был отклонен, и только когда Джош Шварц, создатель сериала «Одинокие сердца», согласился продюсировать новое шоу, формат изменили.

Исполнительницы главных ролей не были похожи на своих героинь

Сценарист сериала Джошуа Сафран в одном интервью признался: «Блейк была очень активна на съемочной площадке — знала, что и где происходит, следила за всеми новостями. А Лейтон, напротив, вела себя очень тихо и скромно. В конце съемочного дня она в одиночестве гуляла по площадке. Было странно видеть красавицу Блэр в роскошных нарядах, скромно сидящей в уголке с книгой в руках».

По сюжету романа Чак и Блэр не должны были быть вместе

Самая яркая пара сериала — не более, чем плод фантазии сценаристов. В одноименной серии книг Блэр Уолдорф сходилась и расходилась только с Нейтом Арчибальдом, — а в финале они расстались навсегда. На экране их отношения могли показаться слишком скучными, поэтому создатели сериала решили ввести любовную линию между Чаком Бассом и Блэр. Романтичные цитаты героев из сериала вы найдете здесь.

Блейк Лайвли и Лейтон Мистер так и не стали подругами

Актрисы не устраивали скандалов, но и подругами, как Серена и Блэр, не были. Но как только начинались съемки, они включались в процесс и казалось, что они не разлей вода. А вот Эд Вествик Чейз Кроуфорд (Чак и Нейт в сериале) не только дружили, но и жили в одной квартире в Нью-Йорке.

Сплетницей мог оказаться совсем другой человек

Внимание, спойлер! Если вы смотрели сериал до конца, то наверняка помните, что таинственной сплетницей оказался Дэн Хамфри. После финальной серии поклонники долго не могли понять, как он мог остаться с девушкой, которой по сути и посвятил скандальный блог. Оказалось, что у сценаристов были и другие кандидаты на эту роль — сплетницей мог оказаться Нейт или Эрик, младший брат Серены.

Серена ван дер Вудсен могла бы стать серийным убийцей

Мало кто знает, что у «Сплетницы» есть альтернативная вселенная, — в 2002 году Сесили фон Цигезар написала книгу «Сплетница: Псих-убийца». По сюжету Серена возвращается в родной Нью-Йорк и начинает всех убивать. Писательница настаивала на экранизации и этой версии романа, но за нее так никто и не взялся.

Дизайнеры умоляли актрис носить их наряды в кадре

Неудивительно, ведь главные герои стали настоящими трендсеттерами того времени — чего только стоит мода на ободки, как у Блэр. Уже после первого сезона дизайнеры выстраивались в очереди — хотели продемонстрировать коллекции, которые могли бы носить Серена и Блэр.

Блейк Лайвли и Пенну Бэджли удалось всех обмануть

Отношения актеров превратились из экранных в настоящие — в течение первых двух сезонов Блейк и Пэнн встречались. Но в 2010 году пара рассталась, чтобы личная жизнь не мешала съемкам. К удивлению многих, Блейк и Пэнну удалось скрывать разрыв в течение нескольких месяцев — на съемочной площадке они вели себя как обычно. «Это в очередной раз доказывает, какие они хорошие актеры», — позднее признал сценарист сериала.