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Самые ожидаемые премьеры сериалов этой недели
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Самые ожидаемые премьеры сериалов этой недели 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Зачарованные"
О выходе этих многосерийных фильмов говорят уже давно. Встречи с героями ждут миллионы зрителей. Осталось потерпеть совсем чуть-чуть: уже в конце недели состоятся мировые премьеры первых сезонов самых ожидаемых сериалов этой осени.

“Призрак дома на холме”

Детище Майка Флэнегана, еще даже не успев выйти на экраны, уже снискало невероятную популярность. Критики уже назвали «Призрака» лучшим хоррор-сериалом всех времен.
Кадр из сериала "Призрак дома на холме"
Первую серию мистического триллера о доме с привидениями сервис Netflix покажет уже 12 октября.

“Романовы”

В пятницу, 12 октября, состоится премьера еще одного многосерийного телефильма от режиссера Мэттью Вайнера и канала Amazon. Любителей исторических фильмов ждет встреча с людьми, считающими себя потомками династии Романовых.
Кадр из сериала "Романовы"
Подробности антологии не разглашаются, известно лишь, что создателям восьмисерийного фильма удалось собрать и связать воедино восемь удивительных и драматических историй.

“Зачарованные”

Ну и, наконец, стартует долгожданный ребут «Зачарованных» от The CW. Популярную в начале 2000-х историю о трех сестрах-ведьмах, сражающихся со вселенским злом, перенесли в современные реалии.
Кадр из сериала "Зачарованные"
“Перезагрузка” франшизы разделила поклонников оригинального сериала на два лагеря: одни уверены, что от нового фильма не стоит ждать ничего хорошего, другим же сама идея кажется весьма перспективной. Кто окажется прав, скоро станет ясно: первая серия новых «Зачарованных» выйдет в эфир уже 14 октября.
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