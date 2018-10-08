Самые ожидаемые премьеры сериалов этой недели

О выходе этих многосерийных фильмов говорят уже давно. Встречи с героями ждут миллионы зрителей. Осталось потерпеть совсем чуть-чуть: уже в конце недели состоятся мировые премьеры первых сезонов самых ожидаемых сериалов этой осени.

“Призрак дома на холме”

Детище Майка Флэнегана , еще даже не успев выйти на экраны, уже снискало невероятную популярность. Критики уже назвали «Призрака» лучшим хоррор-сериалом всех времен.

Кадр из сериала "Призрак дома на холме"

Первую серию мистического триллера о доме с привидениями сервис Netflix покажет уже 12 октября.

“Романовы”

В пятницу, 12 октября, состоится премьера еще одного многосерийного телефильма от режиссера Мэттью Вайнера и канала Amazon. Любителей исторических фильмов ждет встреча с людьми, считающими себя потомками династии Романовых.

Кадр из сериала "Романовы"

Подробности антологии не разглашаются, известно лишь, что создателям восьмисерийного фильма удалось собрать и связать воедино восемь удивительных и драматических историй.

“Зачарованные”

Ну и, наконец, стартует долгожданный ребут «Зачарованных» от The CW. Популярную в начале 2000-х историю о трех сестрах-ведьмах, сражающихся со вселенским злом, перенесли в современные реалии.

Кадр из сериала "Зачарованные"

“Перезагрузка” франшизы разделила поклонников оригинального сериала на два лагеря: одни уверены, что от нового фильма не стоит ждать ничего хорошего, другим же сама идея кажется весьма перспективной. Кто окажется прав, скоро станет ясно: первая серия новых «Зачарованных» выйдет в эфир уже 14 октября.