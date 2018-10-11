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9 сезон «Ходячих мертвецов» обновил антирекорд
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Пациент скорее мертв: премьера 9 сезона «Ходячих мертвецов» обновила антирекорд по количеству зрителей 

Киноафиша + ещё 1 12 часов назад
Фото: Киноафиша
В прошлые выходные в эфир AMC вернулись «Ходячие мертвецы». Но девятый сезон некогда популярного шоу мало кто оценил.
Премьерный эпизод посмотрели всего 6.1 миллиона зрителей, что на 47 процентов меньше, чем в прошлом году. Осенью 2017-го первая серия 8 сезона привлекла к экранам больше чем 11 миллионов человек.
Этот антирекорд вернул «Ходячих мертвецов» назад в 2010, примерно столько же зрителей посмотрели первые шесть эпизодов зомби-драмы. А потом, как известно, рейтинги взлетели вверх, превратив «Ходячих» в бесспорный хит с огромным количеством фанатов по всему миру.
Интерес зрителей к 9 сезону не подогрел даже объявленный уход Эндрю Линкольна и Лорен Кохан. Похоже, судьбы их героев — Рика Граймса и Мэгги Ри, пока оставляют поклонников равнодушными. Посмотрим, что покажут рейтинги на следующей неделе.
Напомним, сериал «Ходячие мертвецы» рассказывает о группе выживших после зомби-апокалипсиса, обрушившегося на Землю. Герои пытаются найти безопасное место, но каждый день преподносит им все новые и новые опасности и испытания.
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