Что не поделили актрисы «Отчаянных домохозяек»

Что не поделили актрисы сериала «Отчаянные домохозяйки»?

6 октября фанаты и актёрский состав сериала «Отчаянные домохозяйки» отпраздновали 14 юбилей любимого проекта. И, конечно же, не обошлось без сюрпризов. Однако, на этот раз, сюрприз оказался не очень приятным для некоторых актёров. Что же произошло?

Дело в том, что Фелисити Хаффман решила опубликовать в своём Instagram пост и поздравить своих коллег по съёмочной площадке с праздником. Но, самое интересное, что актриса поздравила всех, но обошла стороной Тери Хэтчер , с которой ещё несколько лет назад у девушки был конфликт.

Видимо, ссора была настолько серьёзной, что страсти между девушками не угасли до сих пор. Что же на самом деле произошло между актрисами? Думаю, когда-нибудь мы обязательно об этом узнаем.