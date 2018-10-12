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Известна дата выхода нового «Настоящего детектива»
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Известна дата выхода нового «Настоящего детектива» 

Fancy Journal + ещё 5 6 часов назад
Фото: Fancy Journal
Телеканал HBO анонсировал дату премьеры третьего сезона «Настоящего детектива». Первый эпизод выйдет 13 января 2019 года. В новом сезоне главные роли исполнили лауреат премии «Оскар» Махершала Али, Рэй Фишер и Стивен Дорфф. Шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступает Ник Пиццолатто.
Действие третьего сезона развернется в районе известнякового плато Озарк, на территории сразу нескольких штатов. На этот раз детективу Уэйну Хейзу и следователю Роланду Уэсту предстоит разобраться в преступлении, которое растянулось на три десятилетия.
В актерский состав также вошли Джон Тенни, Бретт Вудард, Алан Джонс и Мэми Гаммер.
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