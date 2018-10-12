Известна дата выхода нового «Настоящего детектива»

Телеканал HBO анонсировал дату премьеры третьего сезона «Настоящего детектива». Первый эпизод выйдет 13 января 2019 года. В новом сезоне главные роли исполнили лауреат премии «Оскар» Махершала Али , Рэй Фишер и Стивен Дорфф . Шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступает Ник Пиццолатто.

Действие третьего сезона развернется в районе известнякового плато Озарк, на территории сразу нескольких штатов. На этот раз детективу Уэйну Хейзу и следователю Роланду Уэсту предстоит разобраться в преступлении, которое растянулось на три десятилетия.