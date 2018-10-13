Любимые сериалы звезд, которые получат продолжение

Топ-5 любимых сериалов звезд

Этой зимой на экраны выйдет продолжение нашумевшего сериала «Черное зеркало», который первым в мире станет интерактивным. Не зря уже с первого сезона им восхищался весь мир: от красноречивых кинокритиков до голливудских селебрити. WMJ.ru решил вспомнить, кто из знаменитостей смотрит взахлеб этот сериал, а также составил подборку других обожаемых звездами многосерийных фильмов, которые скоро получат продолжение.

«Черное зеркало»

Роберт Дауни — младший

Продолжая разговор о «Черном зеркале», заметим, что этот необычный сериал-антология, в котором ни одна серия сюжетной линией не связана друг с другом, с самого старта в 2011 году вызывает широкий резонанс. О картине высказывались многие знаменитости, но особенно запомнился финт Роберта Дауни — младшего, который в 2013 году заявил, что был настолько впечатлен третьим эпизодом первого сезона «Черного зеркала», что собирается спродюсировать по нему самостоятельный научно-фантастический триллер.

Очевидно, что Роберт дожидается логического завершения сериала, иначе как объяснить, что уже на протяжении пяти лет нет продолжения этой громкой новости.

«Родина»

В середине следующего лета стартует последний сезон психологического многосерийного триллера «Родина», снятого по идее оригинального израильского телесериала «Военнопленные». Все семь сезонов сериал держит уверенную планку главного конкурента таким мастодонтам, как «Теория большого взрыва» и «Карточный домик».

Неудивительно, что даже такая звезда, как Дженнифер Лоуренс, просто без ума от «Родины». Причем настолько сильно, что способна по-настоящему расстроиться из-за неосторожных спойлеров к нему. Так произошло на одной из церемоний вручения премий Американской гильдии киноактеров, когда Лоуренс давала интервью сотруднице программы Access Hollywood. Та, узнав о заинтересованности актрисы в сериале, рассказала о судьбе персонажа Льюиса в конце третьего сезона. Для Лоуренс это было полнейшим шоком. «Из меня как будто сердце вывалилось», — призналась актриса.

«Ходячие мертвецы»

Деми Ловато

А продолжение этого американского драматического сериала стартовало совсем недавно: 7 октября 2018 года вышла первая серия. Девятый по счету сезон хоть и устанавливает антирекорд рейтингов, до сих пор остается любимой многосерийной картиной миллионов зрителей. При этом исполнительный продюсер Дэвид Алперт заявил, что в будущем возможен еще не один новый сезон сериала о небольшой группе людей, которая пытается выжить после апокалипсиса.

Тот факт, что сериал не собираются закрывать в ближайшее время, определенно, понравится американской исполнительнице Деми Ловато. Она настолько преданный поклонник «Ходячих мертвецов», что актеры сериала даже записали для нее поздравительное видео на день рождения и после этого еще много раз рассказывали поклонникам, что это ее любимое шоу.

«Грейс и Фрэнки»

Зрители комедийно-драматического сериала «Грейс и Фрэнки», снятого Netflix , всегда делились на два типа. Одним его концепция совершенно не нравилась, другие от нее были без ума. Действительно, сюжет специфический: судьбы двух женщин в возрасте Грейс и Фрэнки пересекаются из-за рокового случая. Их мужья влюбляются друг в друга и планируют пожениться…

Одна из первых, кто проявил заинтересованность в необычном сериале, — главная любительница эпатажа певица и актриса Майли Сайрус. В своем Twitter она писала, что в «Грейс и Фрэнки» наконец «нашла свое шоу».

Четвертый сезон вышел 19 января этого года, а продолжение телесериала планируют уже в 2019-м.

«Игра престолов»

Самый «звездный» — не по количеству знаменитых актеров, а по армии популярных поклонников — сериал «Игра престолов» мы просто не могли забыть. Перерыв, который создатели многосерийной картины решили взять между 7-м и 8-м сезонами, стремительно сокращается, и уже в апреле будущего года мы увидим финальные серии культовой экранизации книги «Песнь Льда и Пламени».

Ждут этого и знаменитости. В числе первых, определенно, Хлои Кардашьян, которая признавалась в своем Twitter, что вечерами так засматривалась сериалом, что не успевала спать.