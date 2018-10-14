Новые «Зачарованные» вышли на экраны

14 октября в эфире американского канала The CW состоится премьера первой серии новых «Зачарованных». Хотя первый сезон сериала был уже достаточно давно готов к показу, продюсеры решили приурочить его выход к двадцатилетию выхода в эфир первого эпизода оригинальных «Зачарованных». Именно в октябре 1998 года мир узнал о сестрах Холливел, самых могущественных ведьмах на планете.

Действие ремейка знаменитого сериала поначалу планировали перенести в 70-е годы XX века, но в итоге было решено поселить трех сестер в современном мире. Не сложно догадаться, что наряду со спасением мира от всевозможных демонов и других сил зла сестры будут решать и свои вполне человеческие проблемы. Современные ведьмы пополнят ряды феминисток, а одну из сестер в любовном плане будут интересовать женщины.

Напомним, что роли новых ведьм сыграли Мэделин Манток, Мелони Диас иСара Джеффри.