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Новые «Зачарованные» вышли на экраны
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Новые «Зачарованные» вышли на экраны 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Зачарованные"
14 октября в эфире американского канала The CW состоится премьера первой серии новых «Зачарованных». Хотя первый сезон сериала был уже достаточно давно готов к показу, продюсеры решили приурочить его выход к двадцатилетию выхода в эфир первого эпизода оригинальных «Зачарованных». Именно в октябре 1998 года мир узнал о сестрах Холливел, самых могущественных ведьмах на планете.
Действие ремейка знаменитого сериала поначалу планировали перенести в 70-е годы XX века, но в итоге было решено поселить трех сестер в современном мире. Не сложно догадаться, что наряду со спасением мира от всевозможных демонов и других сил зла сестры будут решать и свои вполне человеческие проблемы. Современные ведьмы пополнят ряды феминисток, а одну из сестер в любовном плане будут интересовать женщины.
Напомним, что роли новых ведьм сыграли Мэделин Манток, Мелони Диас иСара Джеффри.
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