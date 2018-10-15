Сериалы, которые мы будем смотреть в 2019

Любители сериалов с нетерпением ждут продолжений полюбившихся историй и новинок. Какие сериалы предстоит увидеть нам в 2019 году?

1. «Шерлок», 5-й сезон. Сезон стартует 1 января 2019 года. Современный Шерлок Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча стал новым секс-символом для поклонников интеллектуального кино. Последний эпизод четвёртого сезона намекнул, что продолжения ждать не следует, но легендарный сыщик Холмс и его верный помощник Ватсон всё-таки возвращаются.

2. «Родина», 8-й сезон. В январе следующего года этот психологический триллер снова продолжится. Он уже получил три статуэтки «Эмми», а в новом сезоне закрутятся и новые интриги.

3. «Американская история преступлений», 3-й сезон. Новый эпизод выйдет в апреле 2019 года. Сериал снимаются по историям, случившимся в жизни знаменитостей. В 2019 году зрители увидят экранизацию скандала с участием президента США Билла Клинтона и его неуёмной стажёрки Моники Левински.

4. «Игра престолов», 8-й сезон. Выход назначен на апрель-май следующего года. «Игра престолов» — один из самых громких проектов последних лет с многомилионной аудиторией. Почитатели саги уже потирают руки в ожидании развязки и одновременно грустят, ведь восьмой сезон будет финальным.

А ещё о десятке новых сериалов, которые уже почти готовы к выходу, узнайте из видеообзора.