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Эти мультики в разных странах выглядят по-разному
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Эти мультики в разных странах выглядят по-разному 

Рамблер 8 часов назад
Мультипликационные фильмы и сериалы создаются не только для детей, но и для подростков и даже взрослых. Почти у каждого киномана есть любимый персонаж, о котором они знают чуть ли не всё. Но наверняка многие удивятся, узнав, что в других странах тот же герой выглядит совсем иначе.
1. «Время приключений». В этом американском сериале действуют два героя: мальчик Финн и его волшебный бульдог Джейк, который может менять внешность. У истории армия поклонников, но далеко не все из них знают, что существует параллельная версия сериала с названием «Легенда о Лаки Пае», созданная китайскими аниматорами. Сюжеты «Легенды» во многом повторяют сюжеты «Времени приключений», правда, герои выглядят иначе: Финн походит на сову, а Джейк — пони.
2. «Скуби Ду». Говорящий пёс Скуби Ду вместе с друзьями-людьми постоянно впутывается в разные переделки, где фигурируют призраки, привидения и другие мистические персонажи. Мультипликационная история обрела армию почитателей в США, поэтому её адаптировали для других стран. Например, в Австралии шёл похожи1й сериал с названием «Губер и охотники за приведениями», где главный герой носил кличку Губер.
3. «Симпсоны». Анимационная история стартовала в 1989 году и за прошедшие годы не утеряла популярности. Кажется, что её персонажи так узнаваемы, что создать нечто похожее невозможно. Но в Грузии выпустили сериал, сильно напоминающий «Симпсонов» и идущий с названием «Самсонадзе». Семейка Самсонадзе буквально списана с Симпсонов.
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