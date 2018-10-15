Неожиданный поворот в сюжете «Простоквашино»

Неожиданный поворот в сюжете сериала «Возвращение в Простоквашино»

Новая серия мультсериала "Возвращение в Простоквашино" продолжает удивлять поклонников. В истории дяди Федора и его друзей становится все больше персонажей и ветвей сюжета.

В новой серии мультфильма "Возвращение в Простоквашино" появится новый персонаж. Сообщение "Союзмультфильма" представил на своей странице в Instagram пес Шарик. Он даже сделал селфи с новым героем.

Новая серия "Возвращения в Простоквашино" появится 10 ноября. В ней появится Бобер. Это тот самый Бобер, который в одной из серий оригинального "Простоквашина" спас Шарика, который отправился на охоту, упал в реку и стал тонуть.

Первый эпизод мультипликационной саги "Возвращение в Простоквашино" "Союзмультфильм" выложил в Сеть 3 апреля. Рекорд по просмотрам поставила вторая серия — она собрала более миллиона зрителей за восемь часов. Сериал "Возвращение в Простоквашино" повествует о жизни Дяди Федора, Матроскина и Шарика в наши дни. Последний из выложенных эпизодов — седьмой — вызвал восторг у зрителей. Серия "Ген героя" появилась на днях на YouTube-канале "Союзмультфильма".