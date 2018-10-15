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Неожиданный поворот в сюжете «Простоквашино»
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Неожиданный поворот в сюжете сериала «Возвращение в Простоквашино» 

Дни.ру 13 минут назад
Фото: Дни.ру
Новая серия мультсериала "Возвращение в Простоквашино" продолжает удивлять поклонников. В истории дяди Федора и его друзей становится все больше персонажей и ветвей сюжета.
В новой серии мультфильма "Возвращение в Простоквашино" появится новый персонаж. Сообщение "Союзмультфильма" представил на своей странице в Instagram пес Шарик. Он даже сделал селфи с новым героем.
Новая серия "Возвращения в Простоквашино" появится 10 ноября. В ней появится Бобер. Это тот самый Бобер, который в одной из серий оригинального "Простоквашина" спас Шарика, который отправился на охоту, упал в реку и стал тонуть.
Напомним, в сиквеле "Возвращение в Простоквашино" дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен, маму Дяди Федора — Юлия Меньшова, кота Матроскина — Антон Табаков, Шарика — Гарик Сукачев, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин, пишет издание М24.
Первый эпизод мультипликационной саги "Возвращение в Простоквашино" "Союзмультфильм" выложил в Сеть 3 апреля. Рекорд по просмотрам поставила вторая серия — она собрала более миллиона зрителей за восемь часов. Сериал "Возвращение в Простоквашино" повествует о жизни Дяди Федора, Матроскина и Шарика в наши дни. Последний из выложенных эпизодов — седьмой — вызвал восторг у зрителей. Серия "Ген героя" появилась на днях на YouTube-канале "Союзмультфильма".
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