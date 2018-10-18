Теории заговоров, найденные в мультфильмах

Всё новые и новые теории заговоров появляются с завидной регулярностью. Любопытно, но даже в детских мультфильмах некоторые видят что-то мрачное и тёмное. Иной раз от этих жутких теорий становится по-настоящему страшно.

1. Мультсериал «Волшебные покровители». По мнению сторонников теории заговоров, никаких волшебных покровителей в сериале нет, а появляющиеся в нём существа — лишь плод фантазии героя, который не прочь побаловаться запрещёнными препаратами.

2. Мультсериал «Гравити Фолз». Среди конспирологов бытует мнение, что этот сериал пропагандирует тайные сообщества. Обычные зрители не видят ничего криминального в эпизодах, но особо внимательные постоянно наблюдают там символику масонов и иллюминатов.

3. Мультсериал «Губка Боб Квадратные Штаны». Кое-то кто уверен, что мир Губки Боба появился в результате ядерной войны. Объяснение этому простое: город, где живут персонажи, называется Бикини Боттом. США с 1946 по 1958 год проводили в Тихом океане испытания ядерного оружия. Полигоном служил атолл Бикини.

А о других теориях, которых без устали ищут любители загадок в мультиках, вы узнаете из видео.