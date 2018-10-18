Проекты, которые могут перевернуть российский телеэфир

«Обычная женщина» Уже совсем скоро, 29 октября на канале ТВ3 пройдет премьера одного из главных телевизионных проектов сезона — Бориса Хлебникова («Аритмия») с Анной Михалковой в главной роли. Проект побывал на многих фестивалях, где не остался без наград. И, судя по пилоту, который КиноАфишаИнфо посмотрела, зрителей ждет необычная история с классными героями и взглядом на стандартное под необычным углом.

Сюжет: Тридцатидевятилетняя Марина живет обычной жизнью, у нее небольшой цветочный бизнес и семья, где муж постоянно на работе, и на нее ложится еще и забота о нем и детях. Кажется, что все здесь счастливы, но семейных тайн у этой семьи пруд пруди, а Марина вовсе не так проста, как пытается казаться.

Пилот «Обычной женщины» поражает количеством, проработкой героев и вовлечением в сюжет. После него кажется, что удивлять будет уже нечем, но создатели обещают нетривиальный подход к делу и интригу до самого конца девятой серии первого, хочется верить, что не последнего сезона проекта.

Надо отметить, что каналы, понимая всю прелесть проекта Бориса Хлебникова, по слухам готовятся выпустить в этот же день «Годунова» с Сергеем Безруковым и финальный, третий сезон «Мажора» с Павлом Прилучным, так что битва за телезрителей развернется 29 октября не шуточная.

Сюжет: Перспективный сотрудник МВД отправляется из Москвы в маленький северный городок, чтобы расследовать загадочное убийство дочери местного магната. Там он быстро погружается в тайную, скрытую от посторонних глаз жизнь города, затерянного в сибирской тайге.

Судя по трейлеру, наши пошли по самым отчаянным путям Голливуда и либо порвут все границы и законы жанров, либо забудутся навсегда. Хочется верить, что у них все получилось и зрителей ждет по-настоящему интересная, кровавая и незамызганная история.

«Колл-центр» — это проект Наташи Меркуловой и — это проект Наташи Меркуловой и Алексея Чупова («Человек, который удивил всех»). Пожалуй, он смотрится самым отвязным и напряженным из всего списка ТВ3.

Сюжет: В одном московском бизнес-центре расположен офис колл-центра магазина для взрослых. Работа идет, продукция распродается. Но однажды сотрудники этого офиса оказываются в заложниках у двух таинственных голосов, которые просят называть их Папой и Мамой. Они демонстрируют окружающим бомбу, заложенную в бизнес-центре и предлагают сыграть в игру.

Да, сюжет напоминает множество заграничных картин и сериалов, но у нас еще такого никто не делал, и что получилось, пока совершенно не ясно. Но ролик проекта впечатляет, так что восьмисерийному «Колл-центру» вполне можно дать шанс.

«Учителя». Илья Куликов («Полицейский в Рублевки») пишет, снимает и продюсирует, в общем — совершенно незаменимый человек на площадке. Он приправляет каждый проект своим неповторимым стилем повествования и юмором. Новый его проект —

Сюжет: Это драматическая история развернется в одной семье, где есть отец и две дочери, каждый из них идет своим путем и считает, что он прав.

На день учителя в этом году ТВ3 приготовили сюрприз и показали первую серию «Учителей», теперь весь сезон стало ждать еще тяжелее, потому что Куликов умеет выстраивать сюжеты так, что следующую серию ждать становится просто невозможно.

Отойдя от комедийной составляющей «Полицейского с Рублевки», наглости «ЗКД» и мистики «Конверта», Илья выстраивает в «Учителях» настоящую драму, за которой интересно наблюдать, и не хочется пропускать ни единого момента, ведь зная шоураннера проекта можно всегда пропустить что-то действительно важное.

И даже это еще не все, пока совершенно не анонсированными остаются «Документалист» с Аристархом Венесом , еще одно детище Куликова и вампирский проект Найшуллера («Хардкор») и Козловского («Тренер») под названием «Карамора», а также экранизация Яны Вагнер «Вонгозеро» с Кириллом Кьяро и Викторией Исаковой