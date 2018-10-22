Сериал «Звоните ДиКаприо!» получил хорошие отзывы

Точно, иронично, мрачно. Те, кто видел первые серии три недели назад на фестивале в Омске, писали, что это не то что лучший русский сериал года — это лучшее кино.

Елена Слатина кинокритик «То, что нам показали на фестивале „Движение“, было абсолютно блестяще. Это и серьезно, и глубоко, и очень смешно, и ни с чего не списано. Это очень тщательно сделанная работа, очень качественно снято. Множество деталей, множество нюансов. Мы очень много понимаем про каждого из героев, они нешаблонные, у них достаточно объемные характеры, за ними очень интересно наблюдать».

Крыжовников ассоциируется прежде всего с фильмом «Горько!», а Александр Петров — с «Полицейским с Рублевки». Здесь оба совершенно иные. Сценарий писала та же команда, что создавала в свое время «Сладкую жизнь», продюсеры работали над «Физруком». Все эти вводные делают «ДиКаприо» потенциальным зрительским хитом.

На экране не обходится без гротеска на мир отечественного шоу-бизнеса, хотя это и не главное, говорит кинокритик Егор Москвитин

Егор Москвитин кинокритик «Например, в какой-то момент герой оказывается в пустом кинозале, где смотрит собственный фильм про войну в Сирии. Это такая пародия на фильм „Крым“, который, как известно, шел в не очень больших залах, но при этом почему-то собрал много денег. Плюс в сатирическом ключе, но достаточно точно показана жизнь звезд. Хотя сам Александр Петров, конечно, абсолютно не похож на того героя, которого он играет. Поэтому его самоотречение и готовность как-то смеяться над утрированными представлениями о себе в этом сериале тоже впечатляют».

«Звоните ДиКаприо!» — уже вторая новинка платформы «ТНТ-Премьер», о которой говорят абсолютно все. Первая — «Домашний арест» с Павлом Деревянко в роли мэра-неудачника, и вот теперь — история известного обаятельного артиста, ведущего распущенную жизнь, но вот он узнает, что болен.

С «Домашним арестом», кстати, вышел конфуз: после выхода первой серии сервис немедленно обвалился. По официальной версии «Газпром медиа», слишком большой наплыв желающих. Несмотря на смазанное начало, больше жалоб не было.