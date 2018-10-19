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Продолжения сериалов с новыми актерами обречены
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Продолжения сериалов с новыми актерами обречены на провал 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Журналисты The Hollywood Reporter и аналитики из фирмы Morning Consult провели исследование, в ходе которого выяснили, что зрители крайне негативно воспринимают продолжения любимых сериалов с новыми актерами. Такие проекты не выстрелят, считают авторы материала.
В начале сезона исследователи опросили более 2,2 тысячи зрителей на предмет того, будут ли они смотреть перезапуски популярных телешоу "Альф", "Скорая помощь", "Без ума от тебя", "Сайнфелд", "Друзья". Как выяснилось, продолжения этих культовых сериалов ждут меньше 50 процентов опрошенных.
Затем у тех же зрителей спросили, вернется ли их интерес к этим сериалам, если в них будут участвовать актеры из оригинальных серий, а действие продолжится сразу после окончания предыдущего сезона. В этот раз ответ "да" дали почти 75 процентов респондентов.
Ранее сообщалось, что программисты сделали онлайн-калькулятор, который считает, сколько лет жизни мы потратили на сериалы.
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