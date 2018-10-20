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Люк Кейдж последовал за «Железным кулаком»
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Люк Кейдж последовал за «Железным кулаком» 

Игромания.ру + ещё 2 3 часа назад
Фото: Игромания.ру
На днях Marvel Television и Netflix объявили о закрытии сериала «Железный кулак». Это был первый финал сольных проектов об участниках кроссовера «Защитники». Но не единственный: неделей спустя следом за «Железным кулаком» отправился «Люк Кейдж».
К сожалению, «Люк Кейдж» не вернется на третий сезон. Все мы в Marvel Television и Netflix благодарны шоураннеру, сценаристам, актёрам и всей самоотверженной команде, которая дарила жизнь герою Гарлема в течение последних двух сезонов, а также всем поклонникам, которые поддерживали серию.
Отмена сериала вышла неожиданной, поскольку команда около полугода трудилась над подготовкой третьего сезона. Были заключены контракты с актёрами, включая Майка Колтера. И последняя поставленная сценаристам задача состояла в сокращении числа эпизодов в третьем сезоне с 13 до 10. Что произошло между Marvel и Netflix за двое суток, остаётся лишь гадать. Однако ходят слухи, что Дэнни Ренд и Люк Кейдж могут появиться в совместном спиноффе Disney «Герои по найму».
С закрытием двух сериалов доля проектов Marvel на Netflix сократилась сразу на 40%. Продолжают свою жизнь «Джессика Джонс» (анонсирован третий сезон) и «Каратель» (выйдет второй сезон). Пока что остаётся под вопросом четвёртый сезон «Сорвиголовы».
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