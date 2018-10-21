Детективные сериалы для скучающих по восьмидесятым 

Культовые сериалы 1980-х годов, которые стоит пересмотреть всем, кто скучает по тем временам.
Частный детектив Магнум
1980-1988
Кадр из сериала
Популярный американский сериал с любимцем всех женщин Томом Селлеком в главной роли. Частный детектив наслаждается жизнью на Гавайях и с легкостью распутывает одно дело за другим. Кстати, Том Селек появится позже в сериале "Друзья", где сыграет возлюбленного Моники. В этом году вышел ремейк сериала, но уже без Тома Селлека.
Полиция Майями: отдел нравов
1984-1990
Кадр из сериала
Сериал об американских полицейских, работающих в Майями под прикрытием с Доном Джонсоном и Филиппом Майклом Томасом в главных ролях. Полицейские отчаянно противостоят наркоторговцам и сутенерам, но знают, что работа у них не закончится никогда, ведь на смену одним преступникам приходят другие. Сериал считается одним из самых значимых за все время.
Она написала убийство
1984-1996
Кадр из сериала
Вдова Джессика Флетчер в исполнении Анжелы Ленсбери решила стать писательницей. Ее любимы жанр — детектив. Она много путешествует в поисках сюжетов для своих историй, а заодно помогает полиции распутывать загадочные дела.