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Детективные сериалы для скучающих по восьмидесятым
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Детективные сериалы для скучающих по восьмидесятым 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Частный детектив Магнум"
Культовые сериалы 1980-х годов, которые стоит пересмотреть всем, кто скучает по тем временам.

Частный детектив Магнум

1980-1988
Кадр из сериала
Популярный американский сериал с любимцем всех женщин Томом Селлеком в главной роли. Частный детектив наслаждается жизнью на Гавайях и с легкостью распутывает одно дело за другим. Кстати, Том Селек появится позже в сериале "Друзья", где сыграет возлюбленного Моники. В этом году вышел ремейк сериала, но уже без Тома Селлека.

Полиция Майями: отдел нравов

1984-1990
Кадр из сериала
Сериал об американских полицейских, работающих в Майями под прикрытием с Доном Джонсоном и Филиппом Майклом Томасом в главных ролях. Полицейские отчаянно противостоят наркоторговцам и сутенерам, но знают, что работа у них не закончится никогда, ведь на смену одним преступникам приходят другие. Сериал считается одним из самых значимых за все время.

Она написала убийство

1984-1996
Кадр из сериала
Вдова Джессика Флетчер в исполнении Анжелы Ленсбери решила стать писательницей. Ее любимы жанр — детектив. Она много путешествует в поисках сюжетов для своих историй, а заодно помогает полиции распутывать загадочные дела.
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