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Стала известна дата выхода третьего сезона «Ольги»
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Стала известна дата выхода третьего сезона «Ольги» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Ольга"
Очередной сезон телевизионного шоу стартует совсем скоро.
Новые эпизоды сериала "Ольга" с Яной Трояновой в главной роди покажут телезрителям, начиная с 3 ноября. Третий сезон стартует на новой платформе ТНТ-Премьер, а затем будет показан и в эфире телеканала ТНТ. Правда, чуть позже — только 6 ноября.
В телесериале появится новый знаковый герой, который будет бороться за сердце главной героини. Эту роль исполнит Гоша Куценко.
Также в эпизодах появится и хромой сосед Ольги, его сыграет Павел Майков.
У дочери главной героини тоже не все так гладко. Мать-одиночка Анна, чей любимый мужчина улетел в Минск, под гнетом обстоятельств начнет пить горькую, отчего девушку будет необходимо спасать.
Телезрителям обещают насыщенный яркими событиями сюжет, а герои будут вновь и вновь искать выход из сложных жизненных ситуаций.
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