Стала известна дата выхода третьего сезона «Ольги»

Очередной сезон телевизионного шоу стартует совсем скоро.

Новые эпизоды сериала "Ольга" с Яной Трояновой в главной роди покажут телезрителям, начиная с 3 ноября. Третий сезон стартует на новой платформе ТНТ-Премьер, а затем будет показан и в эфире телеканала ТНТ. Правда, чуть позже — только 6 ноября.

В телесериале появится новый знаковый герой, который будет бороться за сердце главной героини. Эту роль исполнит Гоша Куценко

Также в эпизодах появится и хромой сосед Ольги, его сыграет Павел Майков

У дочери главной героини тоже не все так гладко. Мать-одиночка Анна, чей любимый мужчина улетел в Минск, под гнетом обстоятельств начнет пить горькую, отчего девушку будет необходимо спасать.

Телезрителям обещают насыщенный яркими событиями сюжет, а герои будут вновь и вновь искать выход из сложных жизненных ситуаций.