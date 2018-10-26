Стала известна дата релиза нового сезона «Физрука»

Четвертый сезон «Физрука» завершился в ноябре 2017 года. За то время, пока ситком выходил в эфире ТНТ, у него образовалось множество фанатов. Главный же герой, которого сыграл Дмитрий Нагиев , стал настоящим фурором. Однако несмотря на популярность сериала, создатели ситкома приняли решение о прекращении работы над проектом и заявили, что четвертый сезон станет последним.

Сериал «Физрук» возвращается на экраны

Заключительный сезон любимого многими кинопроекта стартует на телеканале ТНТ уже этой осенью. Однако армия поклонников «Физрука» с таким решением не согласилась. Подписчики закидали Нагиева вопросами, когда начнутся съемки пятого сезона. В результате руководство канала приняло решении о продлении ситкома на пятый сезон, объявив об этом в середине весны. Однако точная дата выхода новых эпизодов названа не была.

Сегодня же стало известно, что пятый сезон стартует в 2019 году. А чтобы скрасить ожидание фанатов, авторы ситкома приготовили им еще один подарок — этой осенью на большие экраны выйдет картина «Физрук спасает Россию».