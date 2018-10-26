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Стала известна дата релиза нового сезона «Физрука»
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Стала известна дата релиза нового сезона «Физрука» 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Четвертый сезон «Физрука» завершился в ноябре 2017 года. За то время, пока ситком выходил в эфире ТНТ, у него образовалось множество фанатов. Главный же герой, которого сыграл Дмитрий Нагиев, стал настоящим фурором. Однако несмотря на популярность сериала, создатели ситкома приняли решение о прекращении работы над проектом и заявили, что четвертый сезон станет последним.

Сериал «Физрук» возвращается на экраны

Заключительный сезон любимого многими кинопроекта стартует на телеканале ТНТ уже этой осенью. Однако армия поклонников «Физрука» с таким решением не согласилась. Подписчики закидали Нагиева вопросами, когда начнутся съемки пятого сезона. В результате руководство канала приняло решении о продлении ситкома на пятый сезон, объявив об этом в середине весны. Однако точная дата выхода новых эпизодов названа не была.
Сегодня же стало известно, что пятый сезон стартует в 2019 году. А чтобы скрасить ожидание фанатов, авторы ситкома приготовили им еще один подарок — этой осенью на большие экраны выйдет картина «Физрук спасает Россию».
По сюжету, персонаж Нагиева становится народным избранником и обзаводится семьей. Физрук из-за своей принципиальности становится жертвой злодея, которые манипулирует им. Он становится его заложником и теперь ему предстоит спасти не только посетителей большого спортивного праздника, но и честь России, пишут сайты Dni.ru и Vokrug.tv.
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