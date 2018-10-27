«Бангкок Хилтон»: культовые сериалы Австралии

Австралийские сериалы, хотя долгое время и уступали пальму первенства американским, всегда отличались особым наивным очарованием и обаятельными персонажами. Предлагаем вспомнить знаковые сериалы страны кенгуру, популярные в нашей стране.

"Бангкок Хилтон" — остросюжетная драма 1989 года. Главную роль сыграла Николь Кидман , которая тогда делала первые шаги в кинематографе. Юная Катрина хочет найти своего отца, о котором ничего не знает, кроме имени. Поиски приводят ее в Таиланд, где она попадает в тюрьму. Ей грозит смертная казнь и помочь ей может только отец.

"Возвращение в Эдем" — первый австралийский сериал, который сумел на равных конкурировать с американской продукцией в международном эфире. Драматическая история главной героини, которую муж и лучшая подруга пытаются убить, столкнув в реку, полную крокодилов. Героиня выживает, делает пластику и возвращается, чтобы отомстить врагам.

"Возвращение в Эдем"

"Все реки текут" — сериал, снятый по одноимённому роману Нэнси Като. История сильной женщины конца XIX века, художницы Филадельфии, которая теряет близких и начинает новую жизнь на реке Муррей, становясь хозяйкой парохода и встречая большую любовь в лице делового компаньона.

"Затерянный мир" — приключенческий сериал по мотивам одноименного романа Артура Конан Дойла. Путешественники попадают на загадочное плато, где сталкиваются с динозаврами, дикарями и представителями исчезнувших цивилизаций. Теперь им предстоит выжить и вернуться домой. Сериал закончился внезапно, без внятного финала, что вызвало сожаление множества поклонников по всему миру.

"Легенды южных морей" (в другом переводе "Полинезийские приключения") — еще один приключенческий сериал по мотивам рассказов Джека Лондона. Главный герой, капитан Дэвид Гриф, путешествует по островам Океании, встречаясь с авантюристами всех мастей.

"Легенды южных морей"

"Чародей" — польско-австралийский сериал для детей. Школьники через таинственную пещеру попадают в параллельный мир, где сталкиваются с могущественными антагонистами, которые, владея передовыми технологиями, выдают себя за волшебников. Через 2 года вышел сиквел сериала, "Чародей: Страна Великого Дракона", связанный с первым сезоном только отрицательной героиней Ашкой.

"Девочка из океана" (в другом переводе — "Девочка и океан") — еще один сериал для детей. Главные герои приезжают вместе с матерью на подводную научно-исследовательскую станцию и знакомятся с загадочной девочкой, живущей на острове, которая свободно чувствует себя в океане, дружит с китом и вообще оказывается гостьей с другой планеты.