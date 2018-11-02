Раскрыто название приквела «Игры престолов»

Mashable (США): все, что мы знаем о приквелах «Игры престолов»

После того, как в 2019 году выйдет финальный эпизод «Игры престолов», в мире поп-культуры образуется большое пустое место. За шесть лет, прошедших с момента их появления, лорды и леди Вестероса и окружающего его мира стали неотъемлемой частью телеразвлечений 2010-х, и если вы думаете, что канал «Хоум Бокс Оффис» (Home Box Office, HBO) просто откажется от этого, только потому, что проект завершается, вы плохо разбираетесь в капитализме.

Конечно же, будут спин-оффы «Игры престолов», или, как их называет автор «Песни огня и пламени» Джордж Мартин (George RR Martin), «сериалы-преемники» («successor series») великой «Игры». Вот все, что мы на сегодняшний день знаем о них.

Много ли сериалов-преемников стоит ждать?

Что касается текстов, то лишь по одному тексту, потенциально способному стать преемником «Игры», «Хоум Бокс Оффис» сделал заказ на пилотный ролик. В своем личном блоге (который называется «Не блог» — «Not A Blog»), Джордж Мартин написал, что «в активной разработке еще три приквела „Игры престолов“, с разными персонажами и происходящие в разные периоды времени».

Эти три упомянутых приквела не включают в себя тот, на который поступил пилотный заказ, так что всего потенциальных сериалов четыре.

Джордж Мартин (George RR Martin) в другом посте своего блога намекнул, что один из находящихся в работе сериалов будет связан с «Пламенем и кровью», его новой книгой об истории династии Таргариенов в Вестеросе.

А как насчет того, по которому будет снят пилот?

Это, друзья мои, первый сериал, на который будет сделан заказ. По информации «Дедлайн» (Deadline), пилот должны были начать делать в октябре 2018 года в «Пейнт Холл» (The Paint Hall) в Белфасте, Северная Ирландия. В «Пейнт Холле» раньше снимали некоторые части «Игры престолов».

Об этом приквеле не так уж много информации, но по анонсу поклонники, по крайней мере, смогли составить общее представление о периоде времени и месте действия.

Так каково же место действия?

События этого приквела происходят за 10 тысяч лет до событий «Игры престолов», во времена, называемые «Эпоха героев». Персонажи «Игры престолов» относятся к «Эпохе героев» как ко времени мифов и легенд, когда на этой земле жили основатели некоторых великих родов Вестероса, совершившие деяния, о которых в эпоху престолов известно только по песням и историям.

«Эпоха героев» приходит к концу, когда по какой-то причине случилось событие под названием «Долгая ночь», и одна из этих странных сверхдолгих вестеросских ночей продлилась целое поколение. Согласно наброску сюжета, опубликованного «Хоум Бокс Оффис», в приквеле также расскажут, как из холодов появились белые ходоки… так что, возможно, они как-то связаны с «Долгой ночью».

Есть ли какое-то название у этого приквела?

«Хоум Бокс Оффис» не сообщал никакого названия, но Джордж Мартин предположил, что сериал будет называться «Долгая ночь», написал несколько новостей, упомянув, например, что «сейчас проводится кастинг для „Долгой ночи“, первого преемника „Игры престолов“, заказанного для съемок».

Так что, возможно, он называется «Долгая ночь». Или, как Мартин сказал шутя в другом посте: «Игры престолов: Долгая ночь».

Итак, ведется кастинг!

Да, Наоми Уоттс (Naomi Watts) была избрана на роль «светской львицы, скрывающей какой-то темный секрет».

Джош Уайтхайус (Josh Whitehouse), игравший в сериале «Полдарк» (Poldark), также появится в проекте в роли, о которой пока ничего не сообщается.

Джордж Мартин ждет, что скоро появится больше информации о результатах кастинга.

Мы тут много говорим о Джордже Мартине. «Долгая ночь» — его проект?

На самом деле нет. Много новостей о проекте поступают из его (не) блога, но он лишь консультант по этому и прочим преемникам «Престолов».

Автор сценариев фильмов про «Кингсмен» (Kingsman), а также «Звездой пыли» (Stardust) Нила Геймана (Neil Gaiman) Джейн Голдман (Jane Goldman) написала пилот и стала исполнительным продюсером этого приквела. Мартин считает, что проект принадлежит Голдман, и уступает ей все заслуги по созданию этой новой истории.

Участвуют ли в каком-то из них Бениофф (Benioff) и Вайсс (Weiss)?

Не то, чтобы они сами это говорили, но скорее всего они предпочтут какое-то время держаться от Вестероса подальше. Продюсеры «Игры престолов» сейчас работают над несколькими другими «постпрестоловыми» проектами, например, они могут создать трилогию «Звездных войн».