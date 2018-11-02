Финал «Игры престолов» мог стать тремя фильмами

Уже в 2012 году, когда вышел второй сезон популярного сериала "Игра престолов", Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс стали обдумывать, как лучше завершить сериал.

Сразу было понятно, что финал будет требовать крупных финансовых вложений. Главной проблемой были опасения, что HBO может отказаться финансировать этот проект. Чтобы хоть как-то сократить бюджет, создателям пришла в голову мысль разделить концовку на три полнометражных фильма.

Конечно, Бениоффу и Уайссу не хотелось переходить с одного формата на другой, но тогда казалось, что это единственный вариант, который не будет требовать огромных расходов. В итоге создатели зря волновались. Для HBO сериал стал прибыльным, и компания уже не в коем случае не хотела отдавать концовку кинотеатрам. Расходы на восьмой сезон составили 90 миллионов долларов, то есть 15 миллионов за один эпизод.

Сюжет восьмого сезона держат в секрете, но актеры отмечают, что работа на съемочной площадке ведется колоссальная. Раньше съемка одной сцены могла занять день, а теперь работа над ней может идти вплоть до пяти дней. Все детали очень хорошо продуманы, а качество реквизита стало лучше.