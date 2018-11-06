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Стало известно, когда выйдет сериал «Лучше, чем люди»
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Стало известно, когда выйдет сериал «Лучше, чем люди» 

Собака.ru 1 час назад
Первый российский сериал о роботах «Лучше, чем люди» выйдет 23 ноября, сюжет которого разворачивается в России будущего.
Главную роль в телешоу исполнила Паулина Андреева — она играет андроида по имени Ариса, которая начинает выходить из-под контроля и приобретать человеческие черты: совершать ошибки и задумываться душе и предназначении. Помимо этого Ариса влюбляется в человека.
Режиссером проекта стал Андрей Джунковский, известный по сериалу «Сладкая жизнь». Помимо Андреевой в проекте задействованы Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова. Премьера сериала, созданного при поддержке Первого канала, пройдет на видеосервисе Start.
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