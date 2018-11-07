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«Судную ночь» продлили на второй сезон
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«Судную ночь» продлили на второй сезон 

Fancy Journal 6 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Судная ночь"
Сериал по мотивам «Судной ночи» продлили на второй сезон. Об этом представители USA Network сообщили вчера, 6 октября, перед финалом первого сезона.
«USA Network очень горд тем, что стал телевизионным домом для такой культовой франшизы как «Судная ночь»», — заявил глава NBC Universal Крис МакКамбер, — «Мы уверены в том, что ей обеспечен успешный переход с больших экранов на ТВ».
Сериал основан на одноименных хитах киностудии Blumhouse Productions. Действия развиваются во время ежегодной «чистки», когда в течение 12-ти часов все преступления, включая убийство, не преследуются законом.
Шоураннером проекта является Томас Келли. Сценарий написал создатель серии оригинальных фильмов Джеймс ДеМонако, который также выступает исполнительным продюсером совместно с Майклом Бэем, Брэдом Фуллером, Эндрю Формом и Себастьеном Лемерсье.
Когда начнется работа над вторым сезоном станет известно позже.
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