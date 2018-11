30 сериалов, возвращения которых мы очень ждали

30 сериалов 2019 года, возвращения которых мы очень ждали

С новинками грядущего сериального сезона мы разобрались, пришло время вспомнить, продолжения каких любимых сериалов мы дождемся в 2019 году.

Агенты «Щ. И. Т.» (Marvel's Agents of S. H. I. E. L. D.), 6 сезон — июль;

Американские боги (American Gods), 2 сезон;

Бесстыдники (Shameless), продолжение 8 сезона — 20 января;

Большая маленькая ложь (Big Little Lies), 2 сезон;

Виктория (Victoria), 3 сезон;

Вице-президент (Veep), 7 сезон;

Готэм (Gotham), 5 сезон — 3 января;

Игра престолов (Game of Thrones), 8 сезон;

Корона (The Crown), 3 сезон;

Леденящие душу приключения Сабрины (Chilling Adventures of Sabrina), продолжение 1 сезона;

Лютер (Luther), 5 сезон;

Новый папа (The New Pope), продолжение сериала «Молодой Папа»;

Силиконовая долина (Silicon Valley), 6 сезон;

Очень странные дела (Stranger Things), 3 сезон;

Рик и Морти (Rick and Morty), 4 сезон;

Мир Дикого Запада (Westworld), 3 сезон;

Мистер Робот (Mr. Robot), 4 сезон;

Настоящий детектив (True Detective), 3 сезон — 13 января;

Оранжевый — хит сезона (Orange Is the New Black), 7 сезон;

Острые козырьки (Peaky Blinders), 5 сезон;

Охотник за разумом (Mindhunter), 2 сезон;

Полдарк (Poldark), 5 сезон;

Родина (Homeland), 8 сезон — июнь;

Сотня (The 100), 6 сезон;

Стальная звезда (Tin Star), 2 сезон;

Табу (Taboo), 2 сезон;

Фарго (Fargo), 4 сезон;

Хорошая борьба (The Good Fight), 3 сезон;

Элементарно (Elementary), 7 сезон;

13 причин почему (13 Reasons Why), 3 сезон.