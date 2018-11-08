30 сериалов, возвращения которых мы очень ждали

С новинками грядущего сериального сезона мы разобрались, пришло время вспомнить, продолжения каких любимых сериалов мы дождемся в 2019 году.
Агенты «Щ. И. Т.» (Marvel's Agents of S. H. I. E. L. D.), 6 сезон — июль;
Американские боги (American Gods), 2 сезон;
Бесстыдники (Shameless), продолжение 8 сезона — 20 января;
Большая маленькая ложь (Big Little Lies), 2 сезон;
Виктория (Victoria), 3 сезон;
Вице-президент (Veep), 7 сезон;
Готэм (Gotham), 5 сезон — 3 января;
Игра престолов (Game of Thrones), 8 сезон;
Корона (The Crown), 3 сезон;
Леденящие душу приключения Сабрины (Chilling Adventures of Sabrina), продолжение 1 сезона;
Лютер (Luther), 5 сезон;
Новый папа (The New Pope), продолжение сериала «Молодой Папа»;
Силиконовая долина (Silicon Valley), 6 сезон;
Очень странные дела (Stranger Things), 3 сезон;
Рик и Морти (Rick and Morty), 4 сезон;
Мир Дикого Запада (Westworld), 3 сезон;
Мистер Робот (Mr. Robot), 4 сезон;
Настоящий детектив (True Detective), 3 сезон — 13 января;
Оранжевый — хит сезона (Orange Is the New Black), 7 сезон;
Острые козырьки (Peaky Blinders), 5 сезон;
Охотник за разумом (Mindhunter), 2 сезон;
Полдарк (Poldark), 5 сезон;
Родина (Homeland), 8 сезон — июнь;
Сотня (The 100), 6 сезон;
Стальная звезда (Tin Star), 2 сезон;
Табу (Taboo), 2 сезон;
Фарго (Fargo), 4 сезон;
Хорошая борьба (The Good Fight), 3 сезон;
Элементарно (Elementary), 7 сезон;
13 причин почему (13 Reasons Why), 3 сезон.