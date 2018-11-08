30 сериалов, возвращения которых мы очень ждали

30 сериалов 2019 года, возвращения которых мы очень ждали

С новинками грядущего сериального сезона мы разобрались, пришло время вспомнить, продолжения каких любимых сериалов мы дождемся в 2019 году. Агенты «Щ. И. Т.» (Marvel's Agents of S. H. I. E. L. D.), 6 сезон — июль; Американские боги (American Gods), 2 сезон; Бесстыдники (Shameless), продолжение 8 сезона — 20 января; Большая маленькая ложь (Big Little Lies), 2 сезон; Виктория (Victoria), 3 сезон; Вице-президент (Veep), 7 сезон; Готэм (Gotham), 5 сезон — 3 января; Игра престолов (Game of Thrones), 8 сезон; Корона (The Crown), 3 сезон; Леденящие душу приключения Сабрины (Chilling Adventures of Sabrina), продолжение 1 сезона; Лютер (Luther), 5 сезон; Новый папа (The New Pope), продолжение сериала «Молодой Папа»; Силиконовая долина (Silicon Valley), 6 сезон; Очень странные дела (Stranger Things), 3 сезон; Рик и Морти (Rick and Morty), 4 сезон; Мир Дикого Запада (Westworld), 3 сезон; Мистер Робот (Mr. Robot), 4 сезон; Настоящий детектив (True Detective), 3 сезон — 13 января; Оранжевый — хит сезона (Orange Is the New Black), 7 сезон; Острые козырьки (Peaky Blinders), 5 сезон; Охотник за разумом (Mindhunter), 2 сезон; Полдарк (Poldark), 5 сезон; Родина (Homeland), 8 сезон — июнь; Сотня (The 100), 6 сезон; Стальная звезда (Tin Star), 2 сезон; Табу (Taboo), 2 сезон; Фарго (Fargo), 4 сезон; Хорошая борьба (The Good Fight), 3 сезон; Элементарно (Elementary), 7 сезон; 13 причин почему (13 Reasons Why), 3 сезон.