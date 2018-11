Премьеры недели: 9 новых сериалов с 12 по 18 ноября

Во-первых, о продолжениях: 12 ноября стартует 2-й сезон сериала «Марс» (Mars). А теперь перейдем к премьерам недели.

"Декабристка"

Дата премьеры: 12 ноября

У молодого юриста Левицкого и опытного прокурора Громова два камня преткновения: отношение к работе и любовь к красавице Зине. И если проигрыши в суде Громов готов терпеть, то делить возлюбленную с наглым юнцом не намерен. После прокурор фабрикует дело против Левицкого в надежде навсегда избавиться от соперника, но безуспешно: Зина уезжает в Иркутскую область вслед за любимым мужчиной.

"Купчино"

Россия, НТВ

Дата премьеры: 12 ноября

1981 год. Горе-музыкант Федор по требованию родителей устраивается работать в милицию, чтобы временно спрятаться от угрозы преследования за подпольные рок-концерты. Молодого стажера отправляют в помощники опытному участковому Васильичу, привыкшему к строгости, а порой и безжалостности по отношению к нарушителям порядка. Молодой панк и опытный милиционер, наивный юноша и грозный старец, дитя перестройки и сын войны — смогут ли напарники найти общий язык?

"Ненастье"

Россия, Россия 1

Дата премьеры: 12 ноября

Бывший «афганец» Герман Неволин похищает 140 миллионов рублей и отправляется в небольшой городок Ненастье, в котором живет его однополчанин Сергей Лихолетов. Последний, даже будучи представителем власти, готов закрыть на преступление глаза. У бывших вояк только одно правило — всеми силами помогать сослуживцам в родной стране, где всё после войны перестало быть родным и близким.

"Начало / Origin"

Великобритания, YouTube Red

Дата премьеры: 14 ноября

Группа незнакомцев просыпается на космическом корабле, направляющимся на далекую планету Сирену. Никто не помнит, как здесь оказался, не знает, как отсюда выбраться или вернуться назад. Вскоре становится известно, что каждый из них добровольно стер свою память и согласился стать одним из поселенцев Сирены. Но только один стал инициатором преждевременного пробуждения остальных героев.

"Метод Комински / The Kominsky Method"

Дата премьеры: 16 ноября

Сюжет рассказывает о заклятой дружбе двух старых приятелей — преподавателя актёрского мастерства Сэнди Комински и его агента Нормана. Старички делят вместе все горести — от неудавшихся романов до проблем со взрослыми детьми. Ведь любая беда — ничто, если рядом есть верный друг.

"Ши-Ра и Непобедимые принцессы / She-Ra and the Princesses of Power"

США, Netflix

Дата премьеры: 16 ноября

Когда-то Адора была одной из солдат захватчиков планеты Этерия. Но неожиданно найденная реликвия заставила девушку перейти на сторону противника. Древние духи планеты наделили Адору силой, одарили доспехами и дали ей новое имя — Ши-Ра.

"Нарко: Мексика / Narcos: Mexico"

США, Netflix

Дата премьеры: 16 ноября

Спин-офф «Нарко» рассказывает о поимке членов известного мексиканского наркокартеля Гвадалахары.

"Побег из тюрьмы Даннемора / Escape at Dannemora"

США, Showtime

Дата премьеры: 18 ноября

Основанная на реальных событиях невероятная и трагическая история любви работницы тюрьмы и двух заключенных, бежавших с ее помощью.

"Моя гениальная подруга / My Brilliant Friend"

Великобритания, HBO

Дата премьеры: 18 ноября

В ролях: Валентина Вакка, Антонио Буонанно, Лука Галлоне, Антонио Мило, Имма Вилла

Экранизация одноименного романа итальянской писательницы Элены Ферранте. 1960-е, послевоенный Неаполь. Две девочки, дочь швейцара Элена и дочь сапожника Лила, делят радости и невзгоды жизни в бедном районе. Вскоре их пути расходятся — одна продолжает обучение в школе, а другая вынуждена пойти на завод, чтобы прокормить семью. Несмотря на классовое неравенство и совершенно разные харакеры. девушки продолжают дружить и помогать друг другу даже в самые тяжелые моменты жизни.