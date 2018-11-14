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Мультфильмы, которые запретили в разных странах
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Мультфильмы, которые запретили в разных странах 

Рамблер 7 часов назад
Некоторые фильмы в разных странах запрещают к просмотру. Запреты накладывают из-за непристойных сцен, демонстрации насилия, призывам к войне и по другим причинам. Удивительно, но иногда запрещают даже мультфильмы, хотя кажется, что в историях, предназначенных для семейного просмотра, не может быть ничего неприличного.
1. Сериал «Свинка Пеппа». В Австралии была запрещена серия «Паучок Тоненькие ножки». В этом эпизоде из раковины вылез паучок, с которым герои играли. Однако в Австралии обитает множество ядовитых пауков, и игры с ними смертельно опасны. Серию запретили, чтобы малыши не брали пример с персонажей мультика.
2. Сериал «Бэтмен: Отвага и смелость». Этот сериал позиционируется как детский и подростковый, однако в одном эпизоде на сцене ресторана появились фривольно одетые девушки, которые исполнили песню с неоднозначным содержанием. Из-за этого в США эпизод не выпустили в эфир.
3. Сериал «Шумный дом». В одной серии главный герой отправился на ночёвку к приятелю, родители которого — гомосексуальная мужская пара. Из-за этого обстоятельства в России эпизод не вышел.
Видео рассказывает ещё о двух сериалах, серии которого вызвали сомнения у прокатчиков.
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