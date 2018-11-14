Мультфильмы, которые запретили в разных странах

Некоторые фильмы в разных странах запрещают к просмотру. Запреты накладывают из-за непристойных сцен, демонстрации насилия, призывам к войне и по другим причинам. Удивительно, но иногда запрещают даже мультфильмы, хотя кажется, что в историях, предназначенных для семейного просмотра, не может быть ничего неприличного.

1. Сериал «Свинка Пеппа». В Австралии была запрещена серия «Паучок Тоненькие ножки». В этом эпизоде из раковины вылез паучок, с которым герои играли. Однако в Австралии обитает множество ядовитых пауков, и игры с ними смертельно опасны. Серию запретили, чтобы малыши не брали пример с персонажей мультика.

2. Сериал «Бэтмен: Отвага и смелость». Этот сериал позиционируется как детский и подростковый, однако в одном эпизоде на сцене ресторана появились фривольно одетые девушки, которые исполнили песню с неоднозначным содержанием. Из-за этого в США эпизод не выпустили в эфир.

3. Сериал «Шумный дом». В одной серии главный герой отправился на ночёвку к приятелю, родители которого — гомосексуальная мужская пара. Из-за этого обстоятельства в России эпизод не вышел.

Видео рассказывает ещё о двух сериалах, серии которого вызвали сомнения у прокатчиков.