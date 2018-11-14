Объявлена дата выхода нового сезона «Игры престолов»

Фанаты культового сериала современности с огромным недовольством восприняли в прошлом году новость о том, что нового и по совместительству финального сезона "Игры престолов" не стоит ждать в 2018 году, хотя до этого продолжения сериала выходили стабильно на следующий год после завершения предыдущего.

Однако ждать-то осталось не так уж и долго — в телевизионной сети HBO официально заявили, что финальные серии выйду в эфир уже в апреле следующего года. Также они опубликовали ролик, показывающий основные моменты всех сезонов проекта. Отметим, что канал уже предупреждал зрителей о том, что сезон будет разбит на две части и весной 2019 мы увидим лишь первую из них.

Всего восьмой сезон проекта включает в себя 6 эпизодов.