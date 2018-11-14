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5 забытых сериалов, которые стоит пересмотреть
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5 забытых сериалов, которые стоит пересмотреть 

BeautyHack.ru 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Детективное агентство"Лунный свет"
Они не были растянуты на десятки сезонов и не выделялись спецэффектами, но рассказывали нам о самом главном — любви, дружбе и семейных ценностях. BeautyHack вспоминает незаслуженно забытые сериалы, которые скрасят хмурые осенние вечера.

"Детективное агентство "Лунный свет"

Сюжет сериала крайне прост: топ-модель Мэдди Хейс, известная по рекламе шампуня, была обманута бухгалтером, и все, что у нее осталось — это детективное агентство, приносящее одни убытки. Но его управляющий Дэвид Эддисон (молодой Брюс Уиллис) ее отговаривает — они начинают работать детективами, зарабатывать на жизнь и между делом попадать в комичные ситуации.
На экране отношения героев кажутся идиллией, но в реальной жизни исполнители главных ролей не ладили: Брюсу не нравилось, что его ставили в титры на второе место. Тем не менее, есть минимум две причины пересмотреть детективный сериал: чтобы вдохновиться пшеничными элегантными локонами Мэдди и полюбоваться шевелюрой Брюса Уиллиса. А еще сериал родом из 80-х вдохновит пуститься в пляс — устоять перед танцевальными саундтреками просто невозможно.

"Лучшие"

Если вам нравятся фильмы в духе «Дрянных девчонок» и «Бестолковых», возможно, вы смотрели сериал «Лучшие» в 2003 году — тогда он транслировался на одном из каналов. Шоу переносит нас в американскую школу имени Кеннеди, где по традиции все разделены на касты: спортсмены встречаются с черлидершами, а отличники считаются аутсайдерами.
В основе сюжета — одноклассницы-противоположности: Брук — лидер команды болельщиц и самая популярная девочка в классе, и Сэм — редактор школьной газеты. Отец Брук и мать Сэм решают пожениться, и девушкам приходится находить общий язык.
Пересмотрите, чтобы вспомнить школьные времена и отключиться от проблем — сложных и долгих хитросплетений сюжета не будет, сериал закрыли после второго сезона.

"Любовь и тайны Сансет-Бич"

Американскую мыльную оперу в России впервые показали в 1997 году, но сейчас уже сложно вспомнить, почему не ладились отношения между влюбленными Беном Эвансом и Мэг Каммингс, что не так с соседкой главного героя Энни Дуглас и кто вообще все эти люди. Зато вы наверняка помните душещипательную мелодию на саксофоне из заглавных титров!
Любовные треугольники с захватом заложников, подмена детей и убийства в сочетании с кадрами великолепных морских пейзажей — вот чего ожидать от просмотра сериала. А ведь все так хорошо начиналось: главная героиня Мэг покидает родной Канзас из-за несчастливой любви и переезжает в таинственный, но такой красивый Сансет-Бич. Как сейчас выглядят актеры культовых сериалов, смотрите здесь.

"Говорящая с призраками"

До «Битвы экстрасенсов» была она — 26-летняя Дженнифер Лав Хьюитт (а точнее, потомственный медиум Мелинда Гордон), помогающая духам «уходить в свет». К съемкам мистического сериала создатели подошли со всей ответственностью: на площадке круглые сутки дежурили медиумы, а сам сюжет был основан на личном опыте писателя Джеймса Ван Прага.
Каждый эпизод сериала — отдельная история, поэтому пересматривать можно с любого момента, но чтобы заново проникнуться историей Мелинды и ее семьи, начните с начала. В конце концов, «Говорящая с призраками» — это отличный повод и поплакать, и посмеяться, и завернуться в плед с чашкой зеленого чая и унестись в мир добрых и злых привидений.

"Моя так называемая жизнь"

Премьера сериала состоялась в 1994 году, и, признаемся честно, сейчас его пересматривают исключительно из интереса к первой актерской работе Джареда Лето. Достаточно двух серий — и на первое место встают проблемы подростков, попытки разобраться в себе и отношениях со сверстниками, а не красивые голубые глаза юного Джареда.
Если вы никогда не смотрели сериал, не ждите типичных подростково-школьных передряг — тут все не так просто, как кажется. А если все-таки хотите полюбоваться игрой юных актеров, обратите внимание на Клэр Дейнс: во время съемок ей было всего 15 лет, и по закону она не могла работать на площадке полный рабочий день — из-за этого в сериал добавили другие сюжетные линии.
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