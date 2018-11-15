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Паулина Андреева играет робота в новом сериале
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Паулина Андреева играет робота в новом сериале 

Рамблер 4 часа назад
14 ноября состоялась презентация сериала "Лучше, чем люди" с Паулиной Андреевой и Кириллом Кяро в главных ролях. Режиссером нового проекта выступил Андрей Джунковский.
Действие научно-фантастического сериала разворачиваются в недалеком будущем, где роботы-андроиды стали неотъемлемой частью повседневной жизни людей: они работают сиделками, водителями, охранниками, кассирами. Но не все люди в восторге от того, что бездушные машины заменили их на местах. Но, оказывается, есть девушка-супербот Ариса, которая неожиданно для всех обладает такими человеческими эмоциями, как любовь и привязанность.
На презентации сериала Паулина Андреева, исполнившая роль Арисы, рассказала о работе над образом:
"На первом месте здесь стоит форма. Необходимо было выработать полное физическое соответствие роботу: отсутствие дыхания, физическая собранность. Также я работала над голосом, меняла тембр, интонацию. Внутренне нужно быть максимально сконцентрированным и постоянно фиксировать себя".
Создатели проекта уверяют, что сюжет сериала приближен к настоящему, а за основу внешнего вида и функционала андроидов взяты последние разработки в области роботехники.
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