Паулина Андреева играет робота в новом сериале

Действие научно-фантастического сериала разворачиваются в недалеком будущем, где роботы-андроиды стали неотъемлемой частью повседневной жизни людей: они работают сиделками, водителями, охранниками, кассирами. Но не все люди в восторге от того, что бездушные машины заменили их на местах. Но, оказывается, есть девушка-супербот Ариса, которая неожиданно для всех обладает такими человеческими эмоциями, как любовь и привязанность.

На презентации сериала Паулина Андреева, исполнившая роль Арисы, рассказала о работе над образом:

"На первом месте здесь стоит форма. Необходимо было выработать полное физическое соответствие роботу: отсутствие дыхания, физическая собранность. Также я работала над голосом, меняла тембр, интонацию. Внутренне нужно быть максимально сконцентрированным и постоянно фиксировать себя".

Создатели проекта уверяют, что сюжет сериала приближен к настоящему, а за основу внешнего вида и функционала андроидов взяты последние разработки в области роботехники.