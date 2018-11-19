Что напророчил сериал «Симпсоны»

Сериал «Симпсоны» выпускается почти три десятка лет. За это время герои пережили массу приключений и произнесли множество шуток, которые, как ни удивительно, оказались пророческими.

1. В сюжете «Новый парень на районе» Гомер Симпсон, который славится пристрастием к еде, объелся в рыбном ресторане, но попытался засудить владельца заведения, потому что считал, что его недокормили. Спустя несколько лет американец, съевший 20 рыб в ресторане, 8 из которых ему приготовили бесплатно, устроил скандал и вызвал полицию, обвинив хозяев в мошенничестве.

2. Семейка Симпсонов помирила друзей-супругов, подарив им лекарство для плодовитости. Из-за этого у пары родилось 8 близнецов. В 2009 году в США Надя Сулеман родила восьмерняшек.

3. В 1991 году вышла серия, в котором рассказывалось про магазин для левшей, насмешившая зрителей. Но в 2008 году в Сан-Франциско открылся магазин для левшей.

4. Самая абсурдная шутка, которую придумали создатели «Симпсонов», внезапно стала реальностью в январе 2017 года. В одном эпизоде Барт Симпсон заглянул в будущее и увидел, что страной руководит экстравагантный бизнесмен Дональд Трамп . 20 января 2017 года Трамп действительно стал 45-м президентом США.

Посмотрите видео и узнайте, что ещё предсказали «Симпсоны».