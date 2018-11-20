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Сериал Marvel «Агенты ЩИТ» продлили на 7 сезон
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Сериал Marvel «Агенты ЩИТ» продлили на 7 сезон 

Попкорн News 7 часов назад
Фото: Кадр из сериала «Агенты ЩИТ»
Несколько дней назад издание ScreenRant сообщило, что сериал «Агенты ЩИТ» стал самым популярным ТВ-проектом Marvel и вернется на экраны летом 2019 года после премьеры «Мстителей 4». Теперь же стало известно о решении канала АВС продлить сериал на седьмой сезон, несмотря на то, что сокращенный шестой еще даже не вышел.
В 2017 году президент канала АВС Ченнинг Данги заявил, что изначально не планировал завершать историю «Агентов ЩИТ». По его словам, пятый сезон получился очень сильным, и он точно не должен быть последним, имея такую лояльную фанбазу. По слухам, создатели хотели сразу снять два сезона, чтобы сэкономить и подписать с актерами более выгодные контракты. Deadline утверждает, что задолго до анонса продолжения сериала сценаристы поучили задание разработать седьмой сезон. Он также будет состоять из 13 эпизодов и вернет почти всех главных героев.
По сообщениям источников, исполнитель роли агента Коулсона Кларк Грегг может прекратить сотрудничество с каналом АВС. В пятом сезоне сериала Фил Коулсон ушел «на пенсию», чтобы провести остаток дней на острове Таити. Ведутся ли с актером переговоры о возвращении, пока неизвестно.
Премьеру шестого сезона «Агентов ЩИТ» переносили несколько раз, а список серий со стандартных 22 сократился до 13. Тем не менее, Disney настаивает на продолжении съемок и планирует перенести сериал на свою будущую стриминговую платформу.
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