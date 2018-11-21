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Енот и Грут из «Стражей Галактики» получат свой сериал
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Енот и Грут из «Стражей Галактики» получат свой сериал 

Киноафиша + ещё 1 1 час назад
Фото: Киноафиша
Есть вероятность, что зрители увидят любимых героев из «Стражей галактики» раньше 2022 года, именно тогда ожидается выход третьей части супергеройского блокбастера. По слухам, стрим-сервис Disney + запускает в производство сериал, посвященный Реактивному Еноту и Груту.
Ранее Marvel и Disney обрадовали поклонников комикс-франшиз новостью о том, что готовят мини-сериалы о мало освященных героях киновселенной. Сначала свои сольные проекты получили Алая Ведьма и Локи, затем к ним присоединились Зимний Солдат и Сокол. Никакой информации по дате релизов пока нет.
Напомним, что Реактивный Енот и Грут впервые появились на больших экранах в первой части «Стражей галактики» в 2014 году. Оригинальные персонажи стали ценными членами команды Звездного Лорда, свои голоса героям подарили Брэдли Купер и Вин Дизель. Кстати, звезда «Форсажа» на протяжении всего фильма говорит всего одну фразу — «Я есть Грут», но диапазон ее значений безграничен.
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