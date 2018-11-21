Енот и Грут из «Стражей Галактики» получат свой сериал 

Есть вероятность, что зрители увидят любимых героев из «Стражей галактики» раньше 2022 года, именно тогда ожидается выход третьей части супергеройского блокбастера. По слухам, стрим-сервис Disney + запускает в производство сериал, посвященный Реактивному Еноту и Груту.
Ранее Marvel и Disney обрадовали поклонников комикс-франшиз новостью о том, что готовят мини-сериалы о мало освященных героях киновселенной. Сначала свои сольные проекты получили Алая Ведьма и Локи, затем к ним присоединились Зимний Солдат и Сокол. Никакой информации по дате релизов пока нет.
Напомним, что Реактивный Енот и Грут впервые появились на больших экранах в первой части «Стражей галактики» в 2014 году. Оригинальные персонажи стали ценными членами команды Звездного Лорда, свои голоса героям подарили Брэдли Купер и Вин Дизель. Кстати, звезда «Форсажа» на протяжении всего фильма говорит всего одну фразу — «Я есть Грут», но диапазон ее значений безграничен.