Енот и Грут из «Стражей Галактики» получат свой сериал

Есть вероятность, что зрители увидят любимых героев из «Стражей галактики» раньше 2022 года, именно тогда ожидается выход третьей части супергеройского блокбастера. По слухам, стрим-сервис Disney + запускает в производство сериал, посвященный Реактивному Еноту и Груту.

Ранее Marvel и Disney обрадовали поклонников комикс-франшиз новостью о том, что готовят мини-сериалы о мало освященных героях киновселенной. Сначала свои сольные проекты получили Алая Ведьма и Локи, затем к ним присоединились Зимний Солдат и Сокол. Никакой информации по дате релизов пока нет.