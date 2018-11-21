«Декабристка»: реальность и вымысел об эпохе репрессий

С 12 ноября на канале НТВ выходит сериал «Декабристка» со Светланой Ивановой в главной роли. Сюжет сериала основан на реальных событиях и охватывает 50-е годы, когда практически каждый находился под угрозой ссылки из-за доноса недоброжелателей. Насколько достоверно в сериале показана лагерная жизнь?

История, основанная на реальных событиях

Пятидесятые годы. Зина Уварова (Светлана Иванова) живет в Москве и работает секретарем в суде. Потеряв на войне первого мужа, она встречает адвоката Алексея Левицкого Дмитрий Муляр ). Левицкий — талантливый адвокат, в Москве он недавно, но уже успел перейти дорогу прокурору Громову.

Между Зиной и Алексеем быстро зарождаются чувства, но подготовку к свадьбе прерывает Громов: кроме профессиональной зависти, им движет ревность, ведь Зина, к которой он тоже испытывает чувства, выбрала не его. Громов пишет на Левицкого донос и того отправляют в ссылку. В Сибири талантливому адвокату предстоит провести 10 лет.

Зина решается поехать вслед за женихом, бросает свои дела в Москве и отправляется в иркутскую область. Там она будет бороться за освобождение Левицкого и пытаться восстановить справедливость. С собой она забрала сына от первого брака Мишу.

Не успела Зина с сыном приехать в Иркутск, как ее тут же обокрали на вокзале. Их согласилась приютить у себя за символическую плату Катюша (Полина Сыркина), девушка легкого поведения. Один из ее клиентов помогает Зине устроиться работать в архив суда уборщицей. Там она начинает изучать дела осужденных, а затем, получив место секретаря, фальсифицирует несколько постановлений об освобождении. Исполнитель роли Левицкого Дмитрий Муляр отметил, что эта сюжетная линия основана на реальных событиях:

"В 50-е годы действительно существовала женщина по фамилии Левицкая, которая работала в суде. Однажды она заметила, что судья не читает то, что ему отдают на подпись. Тогда она решилась принести ему документы об освобождении людей, дела которых, по её мнению, были сфабрикованы. С её помощью на свободу вышло около пятидесяти человек".

Ужасы лагерной жизни. Преувеличение или нет?

Тем временем герой Дмитрия Муляра, Алексей Левицкий, познает все ужасы лагерной жизни. Попытка побега провалилась. Зина получает весть о смерти Алексея, и собирается возвращаться в Москву — но достать билеты не так-то просто. Ее направляют на выездной заседание суда в тот самый лагерь, где содержится Алексей. Увидев его, она впадает в истерику. Он тоже не верит своим глазам, так как уверен, что Зина в Москве. Оказывается, что Зина разыграла истерику, чтобы через лагерного врача передать весточку жениху.

До конца сериала осталось три серии. Пока непонятно, возможен ли счастливый конец в такой мрачной и тяжелой истории. Зрители сопереживают Зине, видя как она старается восстановить справедливость не только для своего жениха Алексея, но и для других незаслуженно сосланных в лагерь людей. А вот сцены лагерной жизни у некоторых зрителей вызывают недоумение. Например, когда человека заживо варили в котле. В Сети развернулась дискуссия: насколько оправданы такие жестокие сцены в сериале? Все на самом деле было так, или эти эпизоды создатели сериала используют для того, чтобы увлечь зрителей?

Елена Ален: Труд был тяжелый, холодно, голодно, болезни, начальники были разные, попадались очень злобные, но без садизма, возможно потому что время было такое, что начальники тоже могли угодить в ЗК. А тут создатели фильма видимо очень хотели показать ад, поэтому ничего больше не придумали, как в рассказах об аде, где черти варят грешников в котле.

Для многих зрителей такие сцены оказались слишком тяжелыми. Они следят за историей любви и борьбы Зины и Алексея, а сцены насилия в лагере пропускают. А других такие кадры вообще возмущают из-за своей неправдоподобности.

Восточный Ветер: Эпизод варки в котле бедного японца — это вообще нереальный бред, т.к. мало того, что, как многие заметили, никто из прошедших лагеря, в своих воспоминаниях о таком не писал, так еще и противоречит здравому смыслу, потому что, пройдя сначала варку при высокой температуре, а потом обкатывание ледяной водой, любой человек сразу бы умер от остановки сердца, во первых, от болевого шока, а во-вторых, от резкого перепада температур. Никто три дня не смог бы выдержать такого…

Многие вспоминают произведения советских писателей о лагерной жизни — Солженицын и Шаламов, например, сами прошли лагеря, а позже описали этот период жизни в своих произведениях, но о таких зверствах не писали.

Ника Лукова: Не надо сравнивать "Колымские рассказы" Шаламова с этим низкопробным сериалом, Шаламов писал о том что сам пережил, и читать надо его произведения, тогда вам будет понятно, почему данный сериал полный бред: только одно то, что Зина творила в суде — это треш, никто на такое бы не пошел в то время, да и пытки заключенных, такого не было в лагерях — там другими вещами брали на измор.

Неоднозначно воспринят образ Катюши: одним кажется, что такая жизнерадостность не может сочетаться с прошлым — по сюжету она единственная в семье из пяти человек пережила блокаду Ленинграда, — другие видят в ее поведении и отношении к жизни психологическую защиту от ужаса, который она пережила.

Флорина: Из блокадниц в проститутки, что за вираж! Она, можно сказать, на том свете побывала, и что — больше некуда податься? Не берусь судить, но мне кажется это маловероятным. Возможно, таким образом сработала защитная система в её организме.

Домовёнок: Её нынешний образ жизни — это блок, желание забыться и не вспоминать, психологическая защита от пережитого ужаса, видимая лёгкость жизни, флирт, веселье, тепло, сытость, — именно сытость! Она даже упомянула в разговоре с Зиной о её связи с прокурором, что "у нас уговор — главное, чтобы продукты приносил".