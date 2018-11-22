Кинокомпании BBC One и Amazon опубликовали первый промо-кадр мини-сериала «Убийство по алфавиту», экранизации одноименного романа Агаты Кристи. Джон Малкович примерил на себя образ культового героя — бельгийского детектива Эркюля Пуаро. Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт перевоплотился в инспектора Крома.
Действие развернется в 1933 году в Британии, где объявился серийный убийца. Совершая кровавые преступления, он придерживается своего четкого плана — имя, фамилия и место убийства должно начинаться с одной буквы. Например, среди его жертв — Алиса Ашер из Андовера и Бетти Бернард из Бексхилла. Безумец четко следует алфавитному порядку и на каждом месте преступления оставляет железнодорожный справочник.
Пуаро предстоит выйти на след маньяка и заодно спасти невиновного коммивояжера от ложных обвинений.
Премьера первого из трех эпизодов состоится уже в декабре. Вместе с Малковичем и Гринтом в остросюжетном сериале сыграли Эндрю Бакан, Имон Фэррен и Фрейя Мавор.