Майли Сайрус появится в новом сезоне «Черного зеркала»

В начале ноября папарацци заметили Майли Сайрус не где-нибудь, а в Южной Африке — певицу сфотографировали в огромном торговом центре V&A Waterfront на побережье Кейптауна. И вот спустя несколько недель наконец-то выяснилось, что певица делала в Африке — оказывается, там она успела отснять несколько сцен для нового сезона сериала «Черное зеркало».

Сотрудники отеля Marriott в Кейптауне, где останавливалась Майли, раскрыли, что певица приехала в город для съемок: Кейптаун — портовый город, так что живописных экзотических локаций там хватает с лихвой, и потому не слишком удивительно, что съемочная группа «Черного зеркала» выбрала для съемок именно Южную Африку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recycledflipflop (@recycledflipflopsculptures) 7 Ноя 2018 в 6:10 PST Майли позирует с поклонниками в Кейптауне: