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Майли Сайрус появится в новом сезоне «Черного зеркала» 

Попкорн News 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
В начале ноября папарацци заметили Майли Сайрус не где-нибудь, а в Южной Африке — певицу сфотографировали в огромном торговом центре V&A Waterfront на побережье Кейптауна. И вот спустя несколько недель наконец-то выяснилось, что певица делала в Африке — оказывается, там она успела отснять несколько сцен для нового сезона сериала «Черное зеркало».
Сотрудники отеля Marriott в Кейптауне, где останавливалась Майли, раскрыли, что певица приехала в город для съемок: Кейптаун — портовый город, так что живописных экзотических локаций там хватает с лихвой, и потому не слишком удивительно, что съемочная группа «Черного зеркала» выбрала для съемок именно Южную Африку.
Майли позирует с поклонниками в Кейптауне:
Netflix, по заказу которого снимается «Черное зеркало», анонсировал продление обладателя «Эмми» на 5 сезон в марте этого года, однако какие-либо детали о том, что ждет зрителей в следующем сезоне, до сих пор не раскрыл. Инсайдеры утверждают, что премьеру 5 сезона следует ждать уже в декабре этого года — и, в числе прочих, в новом сезоне будет интерактивный эпизод, зрители которого смогут сами выбирать развитие сюжета и влиять на концовку. попкорнnews
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Майли Сайрус , Netflix , Сериалы
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