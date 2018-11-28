Михалков назвал лучший сериал года

Режиссер Никита Михалков признался, что из всех фильмов и сериалов 2018 года наибольшее впечатление на него произвел сериал «Домашний арест» Петра Буслова . Об этом кинематографист рассказал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, опубликованном на YouTube.

«Это Гоголь современный. Я даже позвонил Семену (Слепакову, автору и сценаристу проекта — прим. «Ленты.ру») и поздравил его. Там могут быть затяжки, есть вещи, на которых я не акцентировался, но это очень талантливо, очень весело и самое главное — я представил себе, если бы эту историю рассказал какой-нибудь другой режиссер, то это была бы такая ужасная чернуха. А это с любовью сделано, ко всем людям»,

— объяснил Михалков.

«Домашний арест» рассказывает о мэре небольшого города, который был пойман на взятке и в качестве меры пресечения попал под домашний арест в коммунальную квартиру, где был прописан.