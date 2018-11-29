10 главных сериалов декабря, которые нельзя пропустить

Чтобы не потеряться в разнообразии теленовинок, мы подготовили для вас гид по 10 главным сериалам декабря. Берите календарь и скорее отмечайте красным маркером даты выхода, чтобы ничего не пропустить.

Летящие сквозь ночь

1 сезон — 2 декабря

Кадр из сериала "Летящие сквозь ночь"

После успеха "Игры престолов" руководители других каналов решили, что успех кроется в имени Джорджа Р. Мартина , поэтому активно начали скупать права на экранизацию его менее известного творчества. "Летящие сквозь ночь" как раз такой случай. Это нисколько не фэнтези, а настоящая научная фантастика про экипаж ученых, которые в 2093 году отправились знакомиться с инопланетянами. По пути они перестают верить в успех сомнительной затеи, начинают ругаться между собой, а главное понимают, что на борту корабля кто-то есть.

Удивительная миссис Мейзел

2 сезон (все серии) — 5 декабря

Сериал Эми Шерман-Палладино возвращается на Амазон в статусе, возможно, главной комедии на ТВ. Первый сезон получил 2 "Золотых глобуса" и целых 8 статуэток "Эмми" за них будут спрашивать как раз со второго. Первые зрители уже восхищенно пишут, что переживать за качество сериала не стоит. Поверьте, история Мириам Мейзел, обычной домохозяйки из 50-х, которая после ухода мужа ушла в стендап, только начинается! Амазон заранее продлил комедию на третий сезон, и нет никаких сомнений, что он точно не станет последним.

Собаки Берлина

1 сезон (все серии) — 7 декабря

Всего лишь второй немецкий сериал на Netlix (первым стала крайне успешная "Тьма") посвящен нынешней политической обстановке в Берлине. Два полицая этнический турок и немец, чтобы никого не обидеть, расследуют убийство известного футболиста с соответствующим двойным гражданством (видимо, намек Мезуту Озилу, который после чемпионата мира решил уйти из сборной Германии). Под подозрением целый список: неонацисты, турки, берлинская мафия и футбольные фанаты Бравым служителям закона придется с головой погрузиться в криминальный мир столицы, чтобы найти убийцу.

Двойник

2 сезон — 9 декабря

Кадр из сериала "Двойник"

Первый сезон "Двойника" стал настоящим сюрпризом и получил статус одного из самых высоко оцененных сериалов 2017 года. Мелкий клерк из ООН в исполнении оскароносца Дж. К. Симмонса внезапно узнает, что работает в офисе, который сотрудничает с параллельной вселенной. Там все плохо: полмиллиарда погибли из-за странной чумы, зато другая версия героя работает не с бумажками и звонками, а в поле, как настоящий агент. Посмотрим, смогут ли создатели удержать высокий уровень первого сезона.

Леденящие душу приключения Сабрины

Рождественский эпизод — 14 декабря

Скажем прямо: новая Сабрина не оправдала ожиданий большинства. Вместо мрачной версии, наполненной сатанизмом, мы получили бесконечное растягивание сюжета и целый перечень тем, которые, видимо, волнуют современных подростков и добавленных для галочки: гендерная идентичность, борьба за женские права и свержение патриархата (с Сатаной за компанию). Однако первый сезон закончился довольно неожиданно: Сабрина встретила то, от чего бежала 10 серий, и даже перекрасила волосы. Посмотрим, что создатели сериала скажут в межсезонном специальном эпизоде.

Страна приливов

1 сезон (все серии) — 14 декабря

Кадр из сериала "Страна приливов"

Снова криминал на Netlix в этот раз австралийский и даже мистический! Бывшая преступница возвращается в родной рыбацкий город, но тут, как назло, всплывает тело убитого. Героине придется разворошить городские секреты, чтобы узнать правду о преступлении и очистить свое имя. Судя по всему, ей помешают местные странные существа наполовину сирены, наполовину люди. Ждать австралийский "Твин Пикс" не стоит, но есть большая вероятность, что сериал просто прикидывается неинтересным.

Беглецы

2 сезон (все серии) — 21 декабря

В первом сезоне шесть подростков узнали, что их родители опасные суперзлодеи из организации с неудачным названием "Прайд", которая руководит преступным миром Лос-Анджелеса. В это же время ребята обнаруживают у себя странные суперспособности и решают, что принцип "яблоко от яблони" не обязан работать регулярно, поэтому сбегают. Второй сезон, в котором теперь аж 13 эпизодов, собственно, посвящен их протесту сами понимаете, нужно спасти мир от хаоса и исправить ошибки стариков.

Парфюмер

1 сезон (все серии) — 21 декабря

В "Южном Парке" шутили, что Netflix готов дать деньги на любой сериал "Парфюмер" как раз выглядит как проект, о котором никто не просил. Шестисерийный немецкий сериал не очередная экранизация романа Патрика Зюскинда , а его переосмысление. Главных героев теперь шестеро они детдомовцы из XXI века и тоже любят убивать людей, воруя их запах. Обещают крепкий детектив и много убийств, так что к сериалу стоит присмотреться.

Орвилл

2 сезон — 30 декабря

Кадр из сериала "Орвилл"

Первый сезон нового комедийного сериала от Сета МакФарлейна (создателя "Гриффинов" и "Американского папаши") пресса буквально уничтожила. Цеплялись за все: плоский юмор, ужасные персонажи, глупый сюжет. А вот зрителям комедийная версия "Звездного пути" пришлась по душе, поэтому рейтинги позволили продлить сериал на второй сезон. Ждем от новых серий того же "плоского юмора, ужасных персонажей и глупого сюжета". Главное чтобы было смешно, как в первом сезоне.

Черное зеркало

5 сезон (все серии) — конец декабря

Точная дата премьеры нового сезона до сих пор остается неизвестной, но, будьте уверены, скоро Чарли Букер даст знать о своем детище. Съемки, как пишут, начались в марте, а содержание новых серий держалось в строгой тайне, но недавно в Сеть все же утекли некоторые подробности: в частности, один из эпизодов станет интерактивным! Подписчики Netflix станут решать, что будет происходить в сюжете. Так или иначе, будем надеяться, что новый сезон антологии о злом цифровом мире станет последним, а то переезд на стриминговую платформу хоть и подарил нам несколько шедевров, все же повредил сериалу, который будто поставили на конвейер.