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Для «Игры престолов» сняли специальный эпизод 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Данную информацию подтвердил канал HBO, сообщает издание Entertainment Weekly.
Бонусную серию совсем недавно сняли в Белфасте, в съемках приняли участие актеры предыдущих сезонов. Зрители вновь увидят персонажей, которые погибли в предыдущих сериях в борьбе за трон Семи Королевств.
Одним из тех героев, которые вернутся в специальной серии «Игры престолов», станет Нед Старк в исполнении Шона Бина. Напомним, что этот персонаж был убит в одной из серий первых сезонов. Также в бонусном эпизоде может появиться и Джейсон Момоа, сыгравший Кхала Дрого. Правда, официально эту информацию создатели сериала не подтверждали, но известно, что актер приезжал в Белфаст как раз в дни съемок специальной серии.
Сюжет дополнительного эпизода авторы «Игры престолов», конечно, не раскрывают. Кстати, увидеть его по ТВ тоже не получится: бонусную серию планируют включить в специальное издание всей саги, которое телеканал HBO выпустит после показа финального сезона сериала в 2019 году.
Комментарии
Джейсон Момоа , Сериалы
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