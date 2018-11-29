Для «Игры престолов» сняли специальный эпизод

Данную информацию подтвердил канал HBO, сообщает издание Entertainment Weekly.

Бонусную серию совсем недавно сняли в Белфасте, в съемках приняли участие актеры предыдущих сезонов. Зрители вновь увидят персонажей, которые погибли в предыдущих сериях в борьбе за трон Семи Королевств.

Одним из тех героев, которые вернутся в специальной серии «Игры престолов», станет Нед Старк в исполнении Шона Бина. Напомним, что этот персонаж был убит в одной из серий первых сезонов. Также в бонусном эпизоде может появиться и Джейсон Момоа , сыгравший Кхала Дрого. Правда, официально эту информацию создатели сериала не подтверждали, но известно, что актер приезжал в Белфаст как раз в дни съемок специальной серии.

Сюжет дополнительного эпизода авторы «Игры престолов», конечно, не раскрывают. Кстати, увидеть его по ТВ тоже не получится: бонусную серию планируют включить в специальное издание всей саги, которое телеканал HBO выпустит после показа финального сезона сериала в 2019 году.