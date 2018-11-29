Названы лучшие сериалы года

Американский журнал Time выбрал самые захватывающие многосерийные фильмы этого года.

На первой ступени пьедестала оказался триллер «Убивая Еву», рассказывающий зрителям о столкновении наемной убийцы с русскими корнями, скрывающейся под псевдонимом Вилланель, с сотрудницей британской разведки Евой Поластри.

Вторая строчка рейтинга отдана психологическому триллеру «Острые предметы». Главная героиня, журналистка Камилла, роль которой исполняет Эми Адамс , возвращается в родной город, где орудует жестокий маньяк, чтобы написать статью об убийствах девушек. Стремление Камиллы подняться вверх по ступеням карьерной лестницы оборачивается для нее чередой ужасных событий.

И, наконец, замыкает тройку лидеров рейтинга второй сезон уже знакомой зрителям драматической комедии «Атланта». Сериал рассказывает о двоюродных братьях, мечтающих о славе и стремящихся покорить музыкальный олимп и улучшить свое материальное положение любыми способами. Надо отметить, что сериал был благосклонно принят критиками и назван ими «самым непредсказуемым телевизионным шоу».

Места между другими сериалами, вошедшими в топ-10 лучших сериалов 2018 года, распределились таким образом: