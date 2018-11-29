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Сафонов и Вилкова отправились к «Холодным берегам» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @oldkavilochka
Кирилл Сафонов и Екатерина Вилкова сыграют главные роли триллере "Холодные берега", съемки которого начала киностудия Star Media.
Следователь Алина расследует странное исчезновение Марии Сорокиной. Наследница большого состояния исчезает после ссоры с мужем Марком. Одновременно по городу прокатывается волна жестоких убийств молодых женщин, похожих на пропавшую Марию. Алина и Марк влюбляются друг в друга и начинают жить вместе. Но через семь лет кошмар возвращается.
Марк встречает в командировке женщину, которая является точной копией его исчезнувшей жены. Тогда он бросает Алину, а в городе снова начинают убивать молодых женщин.
В проекте 8 серий. Сериал выйдет в эфир на телеканале "Россия".
Мария Сорокина , Кирилл Сафонов , Екатерина Вилкова , Сериалы
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