Сафонов и Вилкова отправились к «Холодным берегам»

Кирилл Сафонов и Екатерина Вилкова сыграют главные роли триллере "Холодные берега", съемки которого начала киностудия Star Media.

Следователь Алина расследует странное исчезновение Марии Сорокиной . Наследница большого состояния исчезает после ссоры с мужем Марком. Одновременно по городу прокатывается волна жестоких убийств молодых женщин, похожих на пропавшую Марию. Алина и Марк влюбляются друг в друга и начинают жить вместе. Но через семь лет кошмар возвращается.

Марк встречает в командировке женщину, которая является точной копией его исчезнувшей жены. Тогда он бросает Алину, а в городе снова начинают убивать молодых женщин.

В проекте 8 серий. Сериал выйдет в эфир на телеканале "Россия".