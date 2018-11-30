Netflix и Marvel закрыли сериал «Сорвиголова»

Стриминговый сервис Netflix объявил об отмене уже третьего шоу по комиксам Marvel: вслед за "Железным кулаком" и "Люком Кейджем" эта участь постигла "Сорвиголову", который продержался три сезона.

"'Сорвиголова' не получит четвёртый сезон на Netflix. Мы необычайно гордимся последним сезоном шоу, и, хотя это и расстроит фанатов, мы считаем, что лучше завершить эту историю на высокой ноте", ‒ говорится в официальном заявлении Marvel.

Также компания отметила, что "Сорвиголова вернётся в будущих проектах Marvel". Предполагается, что герои отменённых сериалов перекочуют на грядущий стриминговый сервис Disney+ (стартует в конце 2019-го).

Тем временем Netflix предстоит выпустить ещё по одному по сезону "Джессики Джонс" и "Карателя", которые, скорее всего, тоже впоследствии будут закрыты для перехода на новую платформу.