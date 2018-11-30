Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет

Netflix и Marvel закрыли сериал «Сорвиголова» 

Фильм.Ру 5 часов назад
Фото: Фильм.Ру
Стриминговый сервис Netflix объявил об отмене уже третьего шоу по комиксам Marvel: вслед за "Железным кулаком" и "Люком Кейджем" эта участь постигла "Сорвиголову", который продержался три сезона.
"'Сорвиголова' не получит четвёртый сезон на Netflix. Мы необычайно гордимся последним сезоном шоу, и, хотя это и расстроит фанатов, мы считаем, что лучше завершить эту историю на высокой ноте", ‒ говорится в официальном заявлении Marvel.
Также компания отметила, что "Сорвиголова вернётся в будущих проектах Marvel". Предполагается, что герои отменённых сериалов перекочуют на грядущий стриминговый сервис Disney+ (стартует в конце 2019-го).
Тем временем Netflix предстоит выпустить ещё по одному по сезону "Джессики Джонс" и "Карателя", которые, скорее всего, тоже впоследствии будут закрыты для перехода на новую платформу.
Фильм.Ру: последние новости
10 главных сериалов декабря, которые нельзя пропустить Из "Бегущего по лезвию 2049" сделают аниме-сериал Братья Руссо могут покинуть киновселенную Marvel после "Мстителей 4"
Netflix , Сериалы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые сошли с ума23
Почему солдат Иван Бровкин так рано ушел из жизни13
Ляпы в кинохитах, оставшиеся незамеченными1
10 самых интересных сериалов декабря1
Почему Лиознова согласилась на Кобзона1
Видео
00:50
Галкин остановил истерику ребенка на своем шоу
ТВ
02:56
Историческая драма, которую мы заслужили
Фильмы
02:38
«Аквамен» вызвал смешанные эмоции
Фильмы
10:49
Ляпы в кинохитах, оставшиеся незамеченными
Фильмы
09:27
Неожиданные повороты в фильмах ужасов
Фильмы
02:57
Почему Лиознова согласилась на Кобзона
Фильмы
08:03
Сцены, которые напрасно вырезали из фильмов
Фильмы
02:59
Збруев пожалел, что согласился стать пропойцей
Актеры
05:45
Недетские сюжеты в любимых мультиках
Фильмы
08:18
Фильмы, возмутившие зрителей финалом
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение