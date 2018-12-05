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Кит Харингтон устал от Джона Сноу 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
«Игра престолов» — один из самых успешных сериалов, который имеет армию поклонников. Пока преданные зрители ждут финальный сезон сериала, телеканал HBO разрабатывает сразу несколько ответвлений «Игры престолов». Однако, в грядущих спинн-оффах не будет сниматься Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу.
Кит заявил, что не собирается сниматься в новом проекте, о чем он и рассказал в интервью BBC. Актер заявил: «Хотел бы я вернуться? Не в этой жизни. Только представьте себе тот путь, что я прошел, начиная с пилотной серии „Игры престолов“. Это почти 10 лет. Такое можно лишь изредка встретить среди актеров. Расставание с семьей стало для меня огромным и эмоциональным испытанием». Также в интервью Харингтон отметил, что даже если его попросят сыграть предка Джона Сноу только в одной серии, он откажется.
На данный момент HBO утвердил производство пилота только одного спин-оффа — приквела «Игры Престолов», который покажет нам события, происходящие за пять тысяч лет до оригинального сериала. Съемки начнутся в 2019 году, а в главных ролях заявлены Наоми Уоттс, Джош Уайтхауз, Денис Гоф и другие.
Напомним, что премьера заключительного сезона «Игры престолов» ожидается в апреле следующего года.
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