Кит Харингтон устал от Джона Сноу

«Игра престолов» — один из самых успешных сериалов, который имеет армию поклонников. Пока преданные зрители ждут финальный сезон сериала, телеканал HBO разрабатывает сразу несколько ответвлений «Игры престолов». Однако, в грядущих спинн-оффах не будет сниматься Кит Харингтон , исполнитель роли Джона Сноу

Кит заявил, что не собирается сниматься в новом проекте, о чем он и рассказал в интервью BBC. Актер заявил: «Хотел бы я вернуться? Не в этой жизни. Только представьте себе тот путь, что я прошел, начиная с пилотной серии „Игры престолов“. Это почти 10 лет. Такое можно лишь изредка встретить среди актеров. Расставание с семьей стало для меня огромным и эмоциональным испытанием». Также в интервью Харингтон отметил, что даже если его попросят сыграть предка Джона Сноу только в одной серии, он откажется.

На данный момент HBO утвердил производство пилота только одного спин-оффа — приквела «Игры Престолов», который покажет нам события, происходящие за пять тысяч лет до оригинального сериала. Съемки начнутся в 2019 году, а в главных ролях заявлены Наоми Уоттс , Джош Уайтхауз, Денис Гоф и другие.

Напомним, что премьера заключительного сезона «Игры престолов» ожидается в апреле следующего года.