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Российские сериалы 90-х, которые мы забыли 

Рамблер 8 часов назад
Девяностые годы стали временем поиска новых форм и жанров в кино и телевидении.
1/5  "Мелочи жизни" — первый российский сериал, транслировался в 1992-1995 годах.
Фото:
2/5  Сериал "Аляска Кид" стал совместным проектом трех стран — Германии, Польши и России. Он был создан по мотивам произведений Джека Лондона.
Фото:
3/5  Историко-приключенческий сериал "Петербургские тайны" Леонида Пчелкина стал вольной экранизацией романа Крестовского "Петербургские трущобы" и имел грандиозный успех.
Фото:
4/5  "Клубничка" Юрия Беленького стала первой попыткой создания российского ситкома (1996-1997) и ориентировалась на популярную "Дежурную аптеку".
Фото:
5/5  Сериал "Горячев и другие" Юрия Беленького задумывался как криминальная драма, однако затем сделал заметный дрейф в сторону мелодрамы.
Фото:
Девяностые годы стали временем поиска новых форм и жанров в кино и телевидении. Освободившись от советских запретов, режиссеры принялись экспериментировать. Поскольку большое кино переживало не лучшие времена, полем для экспериментов стало телевидение. Так появились первые российские сериалы, ставшие своеобразным ответом зарубежной телепродукции. В нашей фотогалерее вспоминаем первые российские опыты на сериальной ниве.
Историко-приключенческий сериал "Петербургские тайны" Леонида Пчелкина стал вольной экранизацией романа Крестовского "Петербургские трущобы" и имел грандиозный успех. Там сыграли как уже признанные, так и будущие звезды нашего кино: Яковлева, Розанова, Гундарева, Раков, Филиппов, Караченцов, Баринов, Крюкова и многие другие. С перерывами транслировался с 1994 по 1998 годы.
"Мелочи жизни" — первый российский сериал, транслировался в 1992-1995 годах. Мелодрама с элементами криминала рассказывала о жизни семьи Кузнецовых, которая переживала как бытовые проблемы 90-х, так и личный кризис. В итоге жена уходила от потерявшего работу мужа к модельеру. Дальнейший сюжет был изменен из-за смерти исполнительницы главной роли Марии Зубаревой.
Сериал "Горячев и другие" Юрия Беленького задумывался как криминальная драма, однако затем сделал заметный дрейф в сторону мелодрамы. Главный герой в исполнении Игоря Бочкина выходил на свободу в 92 году и сталкивался с реальностью новой России. После этой работы Игорь Бочкин и Алексей Гуськов, сыгравший друга главного героя, прославились на всю страну.
"Клубничка" Юрия Беленького стала первой попыткой создания российского ситкома (1996-1997) и ориентировалась на популярную "Дежурную аптеку". В главных ролях были заняты звезды киноэкрана: Демьяненко, Польских, Аронова, Крачковская и многие другие.
Сериал "Аляска Кид" стал совместным проектом трех стран — Германии, Польши и России. Он был создан по мотивам произведений Джека Лондона и рассказывал о приключениях журналиста Кристофера Белью по прозвищу Аляска Кид на Клондайке, где вовсю бурлила золотая лихорадка. В сериале снимались как наши, так и зарубежные актеры.
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