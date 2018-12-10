Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Проводник
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Апгрейд
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Суспирия
Триллер, Фэнтези, Ужасы
Купить билет
Братья Систерс
Вестерн, Боевик, Приключение
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск 86. Самые тёплые серии!
Мультфильм
Купить билет
Вдовы
Триллер, Мелодрама, Криминальный
Купить билет
Эллиот
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Названы самые живучие персонажи «Игры престолов» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Медики Рейдар Листад и Бенджамин Браун из австралийского университета Маквайра выяснили, кому из персонажей сериала «Игра престолов» удалось выжить дольше всех. Оказалось, чаще всего это были женщины, люди благородного происхождения и те, кто не отличается верностью своим господам. Выводы ученых опубликованы на портале Injury Epidemiology.
В своей выборке австралийские специалисты рассмотрели вероятность выживания 330 персонажей, которые появлялись на экране, проанализировав особенности их положения в обществе, происхождения и поведения.
Ученым пришлось пересмотреть все 67 серий семи сезонов культового сериала и сопоставить их с открытыми данными на сайте imdb.com. В случае смерти героев «Игры престолов» они включали в описание причины гибели и общее время, которое персонаж «прожил» в телесаге.
В ходе исследования учитывался пол, социальный статус, тип профессии, религиозная принадлежность и схема отношений «вассал — сюзерен». Выяснилось, что дольше в мире «Игры престолов» живут женщины, редко появляющиеся на экране персонажи, «высокорожденные», и не хранящие верность своим вассалам.
Дорого обходилась персонажам лояльность, а следование корысти, наоборот, позволяло дольше оставаться на плаву (24,3 и 55,2 часа времени экранного выживания в среднем). Кроме того, чаще создатели сериала «убивают» все же тех, чье происхождение не слишком высоко. Люди со значимым социальным статусом в «Игре престолов» живут много дольше — 38 часов против 19.
К концу седьмого сезона, отмечают исследователи, более половины персонажей — 186 из 330, или 56% — погибли. Из них естественной смертью умерли лишь двое — мейстер Эймон из Черного замка и старая Нэн, прислуживавшая в Винтерфелле. Остальные погибли от ранений (137 человек, или 74%), были сожжены (22 человека, 12%), отравлены (девять персонажей, 5%).
360tv.ru: последние новости
Доктором Кто по‐прежнему будет женщина. Джоди Уиттакер продлила контракт Американский институт кинематографии назвал десять лучших сериалов 2018 года Опубликован тизер финального сезона «Игры престолов»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певец Эд Ширан снимется в «Звездных войнах»
Лера Бабаян рассказала о шоу «Танцы»1
Джонни Депп назвал самый страшный момент в карьере
Неделю российского кино в Нью-Йорке открыли Фиксики1
Актеры, которые ради роли пошли на большие жертвы
Видео
00:26
Сталлоне закончил съемки в «Рэмбо»
Актеры
03:58
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х
ТВ
01:21
Что стало с главными героями сериала «Марш Турецкого»
Актеры
02:54
Кто мог бы сыграть бандита Горбатого
Фильмы Актеры
01:42
О драке на «Дом-2» заговорили в британской газете
ТВ
04:21
Будоражащие секреты «Суперсеймеки»
Фильмы
04:09
Постыдные моменты в прямом эфире
ТВ
03:07
Нелепые ляпы бондианы
Фильмы
02:51
Чем Леонид Гайдай расстроил Леонида Куравлёва
Актеры
04:39
Польские актрисы, которых обожали в СССР
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение