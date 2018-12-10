Названы самые живучие персонажи «Игры престолов»

Медики Рейдар Листад и Бенджамин Браун из австралийского университета Маквайра выяснили, кому из персонажей сериала «Игра престолов» удалось выжить дольше всех. Оказалось, чаще всего это были женщины, люди благородного происхождения и те, кто не отличается верностью своим господам. Выводы ученых опубликованы на портале Injury Epidemiology.

В своей выборке австралийские специалисты рассмотрели вероятность выживания 330 персонажей, которые появлялись на экране, проанализировав особенности их положения в обществе, происхождения и поведения.

Ученым пришлось пересмотреть все 67 серий семи сезонов культового сериала и сопоставить их с открытыми данными на сайте imdb.com. В случае смерти героев «Игры престолов» они включали в описание причины гибели и общее время, которое персонаж «прожил» в телесаге.

В ходе исследования учитывался пол, социальный статус, тип профессии, религиозная принадлежность и схема отношений «вассал — сюзерен». Выяснилось, что дольше в мире «Игры престолов» живут женщины, редко появляющиеся на экране персонажи, «высокорожденные», и не хранящие верность своим вассалам.

Дорого обходилась персонажам лояльность, а следование корысти, наоборот, позволяло дольше оставаться на плаву (24,3 и 55,2 часа времени экранного выживания в среднем). Кроме того, чаще создатели сериала «убивают» все же тех, чье происхождение не слишком высоко. Люди со значимым социальным статусом в «Игре престолов» живут много дольше — 38 часов против 19.

К концу седьмого сезона, отмечают исследователи, более половины персонажей — 186 из 330, или 56% — погибли. Из них естественной смертью умерли лишь двое — мейстер Эймон из Черного замка и старая Нэн, прислуживавшая в Винтерфелле. Остальные погибли от ранений (137 человек, или 74%), были сожжены (22 человека, 12%), отравлены (девять персонажей, 5%).