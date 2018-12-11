Добронравов рассказал о сериале «Чужая кровь» 

Поклонники отечественных сериалов могут насладиться новой семейной сагой. На экраны выходит долгоиграющая история более, чем благополучной по советским меркам, семьи партработника Бориса и его жены, красавицы Зины Горбатовых. Однако, за фасадом размеренной, респектабельной жизни бушуют настоящие страсти: ревность, разводы, измены, отчуждение. И все это на протяжении 40 лет, именно такой временной отрезок охватывают действия сериала: с 70-х годов прошлого века до нашего времени. Потому зрителям предстоит увидеть своих любимых актеров Виктора Добронравова, Дарью Мороз и других в необычном для них состаривающем пластическом гриме.
По словам Виктора Добронравова, «Чужая кровь» — сериал про нас. В сериале, как и в реальной жизни, можно проследить хитросплетение судеб героев и их недоброжелателей. Есть герой, есть антагонисты, герои, которых разлучают, и они должны встретиться, то есть все эти хитросплетения судьбы. Именно поэтому зрителям наверняка будет интересно следить за этой и подобными историями, пишет starhit.ru.