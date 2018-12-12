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«Звоните ДиКаприо!»: что думают о сериале люди с ВИЧ 

Teleprogramma.pro + ещё 1 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Звоните ДиКаприо!"
В героях сериала Жоры Крыжовникова некоторые зрители узнавали себя.
Этот сериал не выходил на телевидении — с 20 октября его серии одна за другой появлялись только на платном сервисе TNT-PREMIER, и зрители узнавали о нём, благодаря рекламе, да «сарафанному радио».
Приступив к просмотру, человек сперва плевался и воспринимал происходящее как плохую комедию, но уже спустя несколько серий не мог оторваться от экрана и в финале сезона, глубоко впечатлённый, понимал, что это один из лучших кинопродуктов текущего года.
5 декабря режиссер сериала «Звоните ДиКаприо!» Жора Крыжовников получил награду «Событие года» от журнала «Кинорепортер». Награда досталась ему в номинации «Прорыв Года». «Актрисой года» была названа Юлия Александрова, сыгравшая в «Звоните ДиКаприо» роль Марины — жены брата главного героя.
В чём же ценность детища Крыжовникова? Да, сериал этот действительно уникален, ведь тема, которая в нём затрагивается, тема ВИЧ, никогда ранее не поднималась в российском кинематографе. Да и в жизни её принято обходить стороной, как будто от одних лишь разговоров можно заразиться.
Но проблема существует и сериал «Звоните ДиКаприо!» стал своего рода призывом не бояться, говорить, задумываться о своих действиях и о том, к чему может однажды привести собственная безответственность и традиционная русская надежда на «авось».

Живой и неожиданный

Главный герой восьмисерийной драмы — известный актёр Егор Румянцев (Александр Петров). Он находится на пике своей популярности, его любят зрители, а он пользуется тем, что даёт ему жизнь, без раздумий и сожалений. Бессмысленная трата денег, дурные компании, беспорядочные связи. Итогом такого поведения становится новость, которая бьет кирпичом по голове: у Егора ВИЧ. А вот готов ли он, весёлый раздолбай, принять это и научиться с этим жить — большой вопрос.
Но человек — не остров, каждый из нас — часть материка, а потому в историю Егора оказываются втянутыми и его близкие — девушки, с которыми у него что-то было, и его сводный брат Лев (Андрей Бурковский), хронический неудачник, который за счёт трагедии Егора получает наконец-то шанс получить свою долю славы, денег, перестать наконец-то чувствовать себя ничтожеством.
В сериале Крыжовникова, как отмечают зрители, нет только белого или только чёрного, нет чисто положительных или чисто отрицательных персонажей. Цвет настроения — серый. Самый отрицательный герой в определенный момент может стать положительным, а тот, кто изначально радовал глаз белизной и пушистостью, вдруг начинает вызывать отвращение. Глядя на них, мы начинаем осознавать несовершенство каждого человека, его зависимость от обстоятельств, которые могут обрушиться на него помимо его воли и в один момент погрузить весь его мир во тьму.
Даже сама жизнь здесь показана с двух сторон. Вот он, стеснительный неудачник Лев, ютится в съемной квартире с двумя дочками и беременной женой. Без денег, но здоровый и окруженный близкими людьми. В другой момент он, теперь уже богатый мерзавец, изменяет и предаёт, оставляет жену и детей, и рискует в качестве «бонуса» к этой новой сладкой жизни получить тот же ВИЧ-положительный статус, который превратил в изгоя его брата.

«Каждое движение — про меня»
Почти каждый из зрителей, посмотревших восемь серий «Звоните ДиКаприо!» до конца, разглядит в нём какой-то особый посыл. Один увидит то, что лежит на поверхности, и будет отныне носить в сумке презервативы, на случай внезапной влюбленности. Другой начнёт больше ценить свою семью и беречь чувства любимого человека. А на кого-то сериал обрушит волну столь тяжелых воспоминаний: о впервые озвученном диагнозе и промелькнувшей мысли «Я скоро умру».
Как признаётся девушка Ольга, уже несколько лет живущая с ВИЧ-положительным статусом, в одной из героинь «Звоните ДиКаприо!», в Даше, она узнала себя.
«Каждое движение — про меня. Я аплодировала. Я встала и аплодировала», — вспоминает она.
Любимый человек, ребенок, дом — всё казалось таким обычным, пока ВИЧ не вмешался и не заставил ценить жизнь ещё больше. И эта жизнь практически не изменилась, просто каждый день в 10 вечера звонит будильник и девушка идёт пить таблетки. В остальном всё то же самое — работа, отношения, ребенок, домашние хлопоты, кредиты.
По словам Ольги, за последние годы многие её близкие ушли из жизни. Парень, который когда-то был первой её любовью, покончил с собой, одноклассник стал жертвой несчастного случая, умер от рака лучший друг.
«А я живу! И это такое счастье. Я учусь относиться к каждому дню, как к чуду».

Тема фильма касается миллионов

Тему ВИЧ наши люди предпочитают обходить стороной, потому что ничего о ней не знают. Не знают, что вирус можно получить в молодости и при внимательном к себе отношении прожить с ним до старости. Не знают, что ВИЧ и СПИД — не синонимы. Не знают, что гомосексуалисты и наркоманы уже давно перестали быть категориями, наиболее подверженными инфицированию. Что получить ВИЧ можно от своего единственного партнёра, которому всецело доверяешь, в больнице, в кресле стоматолога, в маникюрном кабинете или у косметолога.
По данным на май 2018 года, число зарегистрированных россиян, живущих с ВИЧ, приближалось к миллиону. Это лишь люди с установленным диагнозом. Но в общей сложности число людей с ВИЧ-инфекцией в нашей стране может превышать 1,3 миллиона человек, считают специалисты. И вирус будет продолжать распространяться, причём гораздо быстрее, чем во всем мире, ведь народ у нас беспечный — экономит на средствах контрацепции и практикует ППА (прерванный половой акт — ред.), дабы защититься от нежелательной беременности. А только ли от неё нужно защищаться?
Как отметил в интервью Teleprogramma.pro Сергей, который так же живёт с ВИЧ уже около 10 лет, такие сериалы, как «Звоните ДиКаприо!» очень нужны нашей стране, и не только на платных сервисах. Ведь в условиях эпидемии население должно быть информировано о происходящем — если люди сами не интересуются темой, нужно преподносить им эту информацию ненавязчиво, с помощью того же кинематографа.
«Вот такие фильмы открывают глаза обществу. Многие у нас, особенно представители старшего поколения, думают, что ВИЧ передается едва ли не по воздуху, как жена Льва, образ которой в сериале так хорошо прописан. И мне такие люди, конечно же, встречались. Но они не виноваты и ведут себя столь дико исключительно от незнания вопроса. Нужно больше просвещать население», — сказал собеседник Teleprogramma.pro.
Говоря о сюжете сериала в целом, Сергей назвал его весьма оригинальным: с одной стороны, видна проблема безответственности и невежества, с другой — вся подноготная работы на ТВ, с третьей — история Каина и Авеля, брат против брата, любовь, зависть, предательство.
Весьма необычной показалась ему и концовка сезона, дающая зрителю повод для размышлений о том, кто из героев был первым в цепочке передачи ВИЧ. И Егор в восьмой серии как будто умирает, но при этом у продюсеров остаётся возможность его «оживить».
«ТНТ — это, в первую очередь, коммерческий канал. Жив или мёртв Егор, определят рейтинги, при условии что это не госзаказ, конечно», — добавил наш эксперт.
А зрители сериал Крыжовникова всё же оценили по достоинству. В данный момент рейтинг «Звоните ДиКаприо!» на «КиноПоиске» — 7.071, на IBDb — 7.10.
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