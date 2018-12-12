Деревянко о продолжении сериала «Домашний арест»

Мы поговорили с Павлом Деревянко, который блестяще исполнил роль мэра-взяточника и поинтересовались, как он сам оценивает свою работу и будет ли второй сезон

— Семен Слепаков сразу сказал, что второго сезона не будет. Это была его принципиальная позиция, к сожалению. Но я бы хотел сыграть в продолжении.

— Как вы относитесь к своему герою Аникееву? Вам нравится персонаж?

— Мне нравятся практически все мои герои. Иначе не правильно было бы всё это делать, затевать. Не в смысле, что я их оправдываю. Мне важно изначально полюбить свой персонаж, чтобы потом его полюбил зритель.

— Пару добрых слов своим поклонникам и нашим читателям в преддверии Нового Года.

— Дорогие мои, любимые, волшебные читатели Teleprogramma.pro! Я желаю вам в новом году Свинюшки (смеётся) работать! Эти животные же не только валяются без дела — правильные хрюшки ещё и жёлуди собирают (смеётся). Так что желаю всем работать над собой, улучшать себя и своё благосостояние. Радости, здоровья и удачи!