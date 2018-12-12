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Деревянко о продолжении сериала «Домашний арест» 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Российские сериалы всё чаще стали радовать зрителей. «Домашний арест» — один из них. Этот фильм Семена Слепакова получился ярким и смешным. В картине задействовано целое созвездие известных актёров: Павел Деревянко, Марина Александрова, Сергей Бурунов, Александр Робак и другие.
Мы поговорили с Павлом Деревянко, который блестяще исполнил роль мэра-взяточника и поинтересовались, как он сам оценивает свою работу и будет ли второй сезон
— Семен Слепаков сразу сказал, что второго сезона не будет. Это была его принципиальная позиция, к сожалению. Но я бы хотел сыграть в продолжении.
— Как вы относитесь к своему герою Аникееву? Вам нравится персонаж?
— Мне нравятся практически все мои герои. Иначе не правильно было бы всё это делать, затевать. Не в смысле, что я их оправдываю. Мне важно изначально полюбить свой персонаж, чтобы потом его полюбил зритель.
— Пару добрых слов своим поклонникам и нашим читателям в преддверии Нового Года.
— Дорогие мои, любимые, волшебные читатели Teleprogramma.pro! Я желаю вам в новом году Свинюшки (смеётся) работать! Эти животные же не только валяются без дела — правильные хрюшки ещё и жёлуди собирают (смеётся). Так что желаю всем работать над собой, улучшать себя и своё благосостояние. Радости, здоровья и удачи!
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