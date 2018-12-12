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5 шуток о России из «Симпсонов» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Симпсоны"
Один из самых популярных и долгоиграющих мультсериалов на телевидении. В первую очередь, он известен своими едкими и острыми шутками обо всем на свете — политике, религии, искусстве. Несмотря на то, что «Симпсоны» — это, в первую очередь, сериал об американской жизни и стереотипах, в сериях часто появляются и герои из России. Мы собрали для вас пять самых запоминающихся упоминаний о России и русских в «Симпсонах».

1. «Мы пошутили» — о реанимации СССР

В серии «Симпсон на флоте», которая вышла в 1998 году, Гомер оказывается на американской подводной лодке и ошибочно попадает в воды России. В ООН представитель России заявляет: «Советский Союз отпустит ваше судно». Американский дипломат уточняет: «Советский Союз? Я думал, вы развалились». На что русские отвечают, что пошутили.

2. Путин на выборах в США

В специальных выпусках «Симпсонов», которые делают для Хеллоуина, появился Владимир Путин. В серии, посвященной выборам президента США в 2016 году, президент России под прикрытием проникает на избирательный участок и агитирует за Дональда Трампа: «Он планирует сделать Россию великой опять». В серии Путин голосует за Дональда Трампа и голый по пояс уезжает на коне.

3. Русский квартал в Спрингфилде

В серии «Потерялась наша Лиза» главная героиня оказывается в русском квартале, где все разговаривают слишком эмоционально и импульсивно. Она встречает много интересных персонажей, например, русского шахматиста, который кричит и сильно жестикулирует, показывая ей дорогу. Также она встречает продавца-медведя и ей предлагают купить щуку. А позвонить домой ей удается из телефонной будни с куполом.

4. Символ Олимпиады в Сочи

В серии «Мальчик соответствует керлингу» Лиза меняет свои бусы на значки. Барт хочет помочь сестре вернуть любимое украшение и решается на хитрость. Из автомобильных прав Гомера от вырезает фотографию, пририсовывает к ней глаза и говорит, что это Фатов, символ зимних Олимпийских игр в Сочи. По словам Барта, Фатов олицетворяет «дух русской лени и алкоголизма».

5. Хоккеист Козлов

В серии «Жизнь наизнанку» Симпсоны страдают из-за русского хоккеиста Козлова. Добрая Лиза подсказывает Козлову во время матча и его команда побеждает. В знак благодарности он дарит Лизе свою клюшку, но в ней оказываются «злые русские жуки домоеды», которые уничтожают дом Симпсонов.
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